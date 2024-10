Ondanks alle verwachtingen van de analisten: Jonas De Roeck verklaart hoe vele blessures toch nog positief uitdraaiden voor Antwerp

Na de overwinning zondag tegen Standard is Antwerp nu zeven wedstrijden ongeslagen. Ze trekken dus met vertrouwen naar Genk om komend weekend te leider te bekampen.

Scepcis bij begin van het seizoen

Na de onverhoopte titel van Antwerp anderhalf jaar geleden en de zesde plaats van vorig seizoen (mét bekerwinst) leek de Antwerpenaar terug naar de realiteit te moeten keren. Coulibaly en Ejuke waren slechts gehuurd. Ekkelenkamp, Keita en Ilenikhena werden verkocht. Met Chery en Odoi werden twee ouderdomsdekens van 36 binnengehaald, een nog niet fitte Dennis Praet en enkele namen waar we nog niet van gehoord hadden.

Maar kijk, na 12 speeldagen in het seizoen 2024/2025 pronkt Antwerp toch wel knap op de tweede plaats in het klassement op 5 punten van leider Racing Genk. Bovendien hebben ze zich duidelijk afgescheurd van de brede middenmooit in het klassement waardoor ze na twee mindere wedstrijden geen vrije val zullen maken.

Ouderdomsdekens worden ervaringsdeskundigen

Wat bleek: de ervaren rotten hadden nog heel wat voetbalverstand over en namen Antwerp bij de hand, zo is Chery een van de uitblinkers bij Antwerp en zat Odoi voor zijn blessure ook in een goede flow. En dan komt het heikele punt: blessures. Daar kreeg de Great Old net wat te vaak mee te maken afgelopen weken.

Los van Balikwisha en Engels, die Antwerp al een heel seizoen niet kon gebruiken, lijkt er bijna elke week een nieuwe geblesseerde uit te vallen. Nieuwkomers Riedewald en Praet bijvoorbeeld, vorige maand viel Odoi uit, voor de wedstrijd tegen OH Leuven was het Bataille en voor het treffen tegen Standard viel Doumbia geblesseerd uit.

Jonkies blinken uit

En hoe reageert Antwerp op het veld? Met een ongeslagen reeks van 7 wedstrijden. Tegen Cercle Brugge debuteerde de 16-jarige Renders als jongste speler ooit bij Antwerp. Een week later tegen OH Leuven kreeg hij zelfs een basisplaats. Tegen Standard was het Andreas Verstraeten die van de Young Reds naar de basis vloog bij het eerste elftal.

"Als trainer kan je niet beter wensen", sprak Jonas De Roeck na de wedstrijd tegen Standard. "Die jonge spelers komen in een team terecht dat in een bepaalde flow zit en nemen dat meteen op. Het niveau dat ze meteen halen is fantastisch en dat is omdat de ploeg draait. Het zit niet mee met de geblesseerden maar ze laten ons elke week opnieuw zien dat we op hen kunnen rekenen wanneer het nodig is", aldus De Roeck.