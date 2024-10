Leider KRC Genk pakt zonder overtuigen nieuwe driepunter tegen ex-coach Wouter Vrancken

In de Jupiler Pro League heeft KRC Genk andermaal een goede zaak gedaan. De Limburgers gingen nu ook winnen in Gent, zonder dat ze echt overtuigend moesten spelen. De Buffalo's blonken uit in onmondigheid.

KAA Gent speelde afgelopen donderdag geen goede tweede helft tegen Molde uit Noorwegen, maar pakte wel een deugddoende driepunter in Europa. Dat kon vertrouwen geven naar het duel met leider KRC Genk toe. Wouter Vrancken koos tegen zijn ex-club voor Max Dean in de spits, terwijl Ito en Gerkens op het middenveld Gandelman en de geblesseerde Kums vervingen. In totaal wisselde de coach op zeven plekken, enkel Roef, Delorge, Watanabe en Mitrovic bleven staan. Veel wissels bij Gent, weinig kansen Bij Genk veel minder wissels, want de fiere leider heeft ook weinig redenen tot wisselen. Sattlberger was opnieuw fit en keerde terug in de basis, waardoor Bangoura naar de bank verdween. Sor was nog niet voldoende fit voor een volledige wedstrijd en zou in een korte invalbeurt ook opnieuw uitvallen. De bezoekers waren de betere ploeg in de eerste helft, maar deden vrij weinig met hun dominantie en veldoverwicht. Na een matige eerste helft was de ruststand niet eens onlogisch een brilscore. © photonews Tijd voor beterschap na de pauze dus? Wel degelijk, of toch van de kant van Genk. Zij gingen er meteen vandoor met een goede actie vanop links en Tolu Arokodare kon snoeihard in doel werken. Tolu en Steuckers doen het voor Genk Meteen zijn achtste van het seizoen, waardoor hij zijn Gouden Stier wat extra kracht bijzet. Aan de overkant kwam er niet meteen een antwoord en nog voor het uur was de wedstrijd gespeeld. Na een foutje op Tolu ging de bal op de stip en Steuckers twijfelde niet. Wouter Vrancken probeerde de bakens nog te verzetten met drie snelle wissels, maar ook de nieuwkomers konden niet meer scoren. Gudjohnsen mikte een vrije trap niet op doel, verder bleven de Buffalo's onmondig. Genk doet zo een uitstekende zaak in de stand en heeft nu tien punten meer dan Gent dat zakt naar plek vijf.