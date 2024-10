Dimitri de Condé noemt de enige Belgische topclub die het de laatste jaren beter doet dat KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk zat de laatste paar seizoenen enkele keren dicht bij de titel, maar greep er altijd net naast. Dimitri de Condé ziet dat de laatste jaren slechts één Belgische club beter doet dan Genk.

KRC Genk is dit seizoen enorm goed bezig. De club staat na 12 speeldagen alleen, met vijf punten los, op kop van het klassement in de Jupiler Pro League.

De laatste jaren kwamen de Limburgers een paar keer zeer dicht bij de titel, maar ze grepen er steeds net naast. In 2019 wonnen ze voor het laatste de titel.

"Het zou uniek zijn mochten wij om de drie of vier jaar een prijs kunnen pakken", vertelt Dimitri de Condé bij Het Belang van Limburg. "Al plak ik daar liever geen termijn op. Wat we wel mogen zeggen is dat er de laatste jaren buiten Club niemand beter doet dan Genk."

Bij Genk zullen de supporters stilaan wel beginnen dromen. Voorlopig ziet het er heel goed uit. "De trainer heeft op korte termijn een onverhoopte impact gehad. Alleen weten wij ook dat het straks in mei pas moneytime is."

"Zo’n seizoen zonder Europees voetbal is voor deze groep misschien niet zo slecht. We geloven met de trainer en zijn staf dat er op deze groep nog heel veel rek zit", besluit de Condé.