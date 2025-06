Anderlecht wil "Servische reus" als vervanger voor Dendoncker

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht blijft speuren naar versterking in alle regionen. Na een moeilijk seizoen wil het met een goede zomermercato opnieuw aansluiting vinden bij de top van het Belgische voetbal.

Afgelopen seizoen huurde Anderlecht Leander Dendoncker van Aston Villa. Hoewel hij in het begin moeite had om zich echt te onderscheiden, speelde Dendoncker degelijke Playoffs. Toch onderneemt de recordkampioen geen pogingen om de middenvelder definitief binnen te halen.

Het zoekt wel naar een nieuw defensief anker op het middenveld. Iemand die sterk is in de balrecuperatie en ook voetballend voor de juiste versnelling kan zorgen. In die zoektocht heeft het volgens transferwatcher Fabrizio Romano een bod van bijna 3 miljoen euro gedaan bij het Canadese Montréal voor Nathan Saliba.

Maar Anderlecht verkent ook andere pistes. Zo toont het volgens het Portugese Record interesse in de Servische middenvelder Uroš Račić. Hij speelt op dit moment bij Braga, dat hem huurt van het Italiaanse Sassuolo. De Portugezen hebben een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro en willen die graag lichten.

Voorlopig zijn ze met Račić zelf nog niet tot een akkoord gekomen. Anderlecht houdt het dossier aandachtig in de gaten en hoopt toe te kunnen slaan indien de kans zich voordoet.

Račić is een twaalfvoudig Servisch international en meet 1m93. Zijn bijnaam luidt "de Servische Reus". Iets wat weinig aan het toeval overlaat. Kan hij voor stabiliteit zorgen op het middenveld van Anderlecht? Hij zou alleszins een meer ervaren profiel zijn dan Saliba, die amper 21 is. Račić is 27 jaar oud.