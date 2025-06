Geld op tafel gelegd? Sam Kerkhofs zegt waarom Tuur Dierckx bij Spor met rugnummer 55 zal spelen

Spor Hasselt verraste met de komst van Tuur Dierckx. Hij zal bij de Limburgers met het nummer 55 aantreden, ook al is dat eigenlijk (nog) niet vrij.

Het begon allemaal met wat grapjes, maar na een bezoekje aan Hasselt begon het plots te kriebelen bij Tuur Dierckx om toch met Spor in zee te gaan.

Hij vroeg Sam Kerkhofs om een serieus voorstel op te maken. “We hebben lang gepraat. Onder meer over de valkuilen van dit verhaal. Ik heb hem gezegd: ‘Tuur, je gaat hier niet rijk worden, maar wél gelukkig.’”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Een buitenlands avontuur was niet aan de orde, omdat er een kindje op komst is. “Hij kreeg echter ook verschillende aanbiedingen van profclubs in de buurt, die financieel een pak interessanter waren. Maar hij koos met zijn hart. Dat zegt alles.”

De bedoeling is zeker niet om uit te bollen. Dierckx is fulltime prof binnen de ploeg. Opvallend is ook dat hij met nummer 55 zal spelen, van publiekslieveling Japhet Muanza. In de televisiereeks zei die enkel afstand te doen van het nummer als daar geld voor op tafel komt.

“Muanza heeft een fantastisch seizoen achter de rug en werd deze week nog verkozen tot Speler van het Jaar door onze fans”, besluit Kerkhofs. “Er is interesse uit 1A en 1B, hij wil zelf ook graag hogerop. Hij vertrekt allicht - de komende weken zal er nog veel bewegen.”