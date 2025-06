OFFICIEEL Lokeren-Temse heeft een nieuwe middenvelder beet

Lokeren-Temse is druk in de weer op de transfermarkt. Op zijn website laat de club weten dat het een nieuwe middenvelder aangetrokken heeft.

Alain Matoka maakt de overstap naar Sporting Lokeren-Temse en tekent een contract tot 30 juni 2027 met een optie op verlenging. De 26-jarige aanvallende middenvelder komt over van KVK Ninove, waar hij een sterk seizoen draaide in Eerste Nationale.

Matoka, een polyvalente linksvoetige middenvelder, kan uit de voeten op de posities 6, 8 en 10. In het afgelopen seizoen was hij een onbetwiste titularis bij Ninove en hielp hij de ploeg naar een zevende plaats in de competitie met 8 doelpunten in 27 wedstrijden.

Zijn prestaties trokken de aandacht van meerdere clubs, maar hij koos uiteindelijk voor een avontuur bij Lokeren-Temse in de Challenger Pro League.

Bij zijn nieuwe club zal Matoka spelen met rugnummer 80, zo laat de club weten op zijn officiële kanalen. Zijn komst wordt gezien als een belangrijke versterking voor het middenveld van Lokeren-Temse, dat zich voorbereidt op het nieuwe seizoen.

De club en fans hopen dat hij zijn sterke vorm kan voortzetten en een sleutelspeler wordt in hun strijd om succes in de competitie.