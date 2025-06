Transfer in de maak? "Anderlecht-talent staat niet weigerachtig tegenover Ajax"

Gisteren kon u al lezen dat Jayden Onia Seke op interesse van Ajax kan rekenen. De Amsterdammers willen het Neerpede-talent maar wat graag inlijven. En de aanvaller zou daar ook wel oren naar hebben.

Hij is tot op vandaag nog steeds de jongste speler ooit in ons profvoetbal. Jayden Onia Seke debuteerde bijna een jaar geleden voor de RSCA Futures en kwam daarna nog elf keer in actie in de Challenger Pro League.

Anderlecht wil spaarzaam omgaan met het piepjonge talent, vorige maand werd Onia Seke pas 16. Maar het dreigt hem nu kwijt te spelen aan Ajax. Dat nieuws viel gisteren te lezen.

Volgens La Dernière Heure is Anderlecht best op zijn hoede. Onia Seke zou wel iets voelen voor een transfer naar Amsterdam. Hij zou daarmee in de voetsporen treden van onder meer Rayane Bounida en Ethan Butera.

Onia Seke heeft nog een contract voor twee seizoenen bij de Brusselaars. Als Ajax hem daadwerkelijk wil binnenhalen, zal het dus een akkoord moeten vinden met Anderlecht. En die lijken niet meteen zinnens om water bij de wijn te doen.

En zo blijft het afwachten of het effectief tot een overgang zal komen. Voor Anderlecht zou het jammer zijn om een toptalent te zien vertrekken nog voor dat het geproefd heeft van het eerste elftal. Als hij blijft, volgen we Onia Seke volgend seizoen met extra aandacht in de Challenger Pro League.