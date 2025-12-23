Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

KV Kortrijk is de enige ploeg die SK Beveren het vuur nog enigszins aan de schenen kan leggen in de Challenger Pro League. Brecht Dejaegere is een van de sterkhouders van de Kerels en strooit met lof voor één bepaalde pion van Kortrijk.

Kortrijk won het afgelopen weekend met 5-2 van de RSCA Futures en telt zo zes punten minder dan Beveren. De promotie is een zeer haalbaar doel op dit moment en misschien zit er zelfs meer in als de Waaslanders plots een inzinking zouden krijgen.

Brecht Dejaegere is sinds 2024 opnieuw op post in het Guldensporenstadion na avonuren bij KAA Gent, Toulouse en Charlotte FC. De middenvelder is een basispion van coach Michiel Jonckheere, die Dejaegere duidelijk kan bekoren.

Jonckheere weet iedereen te pushen

"Michiel is een jonge coach, maar staat heel volwassen voor de groep", vertelt Dejaegere bij Het Nieuwsblad. "Hij slaagt er in om de juiste dingen te zeggen en iedereen te pushen. Het moet geweldig zijn om op deze manier je eerste seizoen als coach te beleven."

Dejaegere zelf beleefde hoogdagen onder Hein Vanhaezebrouck. Lijken de twee coaches op elkaar? "De nieuwe Hein? Goh, zoals Hein lopen er geen twee rond (lacht), maar Michiel is op weg om een heel goede trainer te worden", zegt de geboren West-Vlaming.



Dejaegere en zijn ploegmakkers mogen nu even genieten van een welverdiende break. KVK herneemt op 17 januari bij Patro Eisden. Op 23 januari zakt Jong Genk af naar Kortrijk.