Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"

Lorenz Lomme
| Reageer
Brecht Dejaegere lyrisch over deze Belgische coach: "Hij zegt de juiste dingen"
Foto: © photonews
Word fan van KV Kortrijk! 535

KV Kortrijk is de enige ploeg die SK Beveren het vuur nog enigszins aan de schenen kan leggen in de Challenger Pro League. Brecht Dejaegere is een van de sterkhouders van de Kerels en strooit met lof voor één bepaalde pion van Kortrijk.

Kortrijk won het afgelopen weekend met 5-2 van de RSCA Futures en telt zo zes punten minder dan Beveren. De promotie is een zeer haalbaar doel op dit moment en misschien zit er zelfs meer in als de Waaslanders plots een inzinking zouden krijgen.

Brecht Dejaegere is sinds 2024 opnieuw op post in het Guldensporenstadion na avonuren bij KAA Gent, Toulouse en Charlotte FC. De middenvelder is een basispion van coach Michiel Jonckheere, die Dejaegere duidelijk kan bekoren.

Jonckheere weet iedereen te pushen

"Michiel is een jonge coach, maar staat heel volwassen voor de groep", vertelt Dejaegere bij Het Nieuwsblad. "Hij slaagt er in om de juiste dingen te zeggen en iedereen te pushen. Het moet geweldig zijn om op deze manier je eerste seizoen als coach te beleven."

Dejaegere zelf beleefde hoogdagen onder Hein Vanhaezebrouck. Lijken de twee coaches op elkaar? "De nieuwe Hein? Goh, zoals Hein lopen er geen twee rond (lacht), maar Michiel is op weg om een heel goede trainer te worden", zegt de geboren West-Vlaming.


Dejaegere en zijn ploegmakkers mogen nu even genieten van een welverdiende break. KVK herneemt op 17 januari bij Patro Eisden. Op 23 januari zakt Jong Genk af naar Kortrijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Brecht Dejaegere
Michiel Jonckheere

Meer nieuws

Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

Vidarsson spoelt Gentse ontgoocheling door met topjob: "Dit wilde ik heel graag"

21:00
Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? Opinie

Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren?

20:40
1
Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

Hernán Losada begint aan nieuw avontuur, maar één Belgische club laat hem niet los

20:30
Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

20:20
'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

19:50
Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

Real Madrid neemt cruciale beslissing over een van zijn Brazilianen

20:00
'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

'Deze voormalige ster van Club Brugge mag plots dromen van een grote transfer naar LaLiga'

19:40
Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

Wintermercato in Luik: alles draait rond één naam

19:30
Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

Ex-Genkie Bongonda bezorgt DR Congo eerste zege op Afrika Cup: VAR zorgt voor grote problemen

19:00
Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

Ivan Leko moet vooral één speler beter maken, iets waar Hayen al mee worstelde: "Te duur om op te geven"

18:40
Vincent Kompany verovert Duitsland: ook deze Rode Duivel kan zijn bewondering niet verbergen

Vincent Kompany verovert Duitsland: ook deze Rode Duivel kan zijn bewondering niet verbergen

18:20
Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

Standard grijpt in en haalt aanvaller vervroegd terug bij Lierse

18:00
Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

Straks Hayen op de bank tegen zijn ex-club: Club Brugge is gewaarschuwd

17:41
'Union SG wil uitpakken en dient miljoenenbod in voor international'

'Union SG wil uitpakken en dient miljoenenbod in voor international'

17:20
Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV Interview

Standard-coach Vincent Euvrard heeft goed nieuws te melden voor clash met STVV

17:00
2
Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen

Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen

16:30
4
Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé" Reactie

Verraadt Vincent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé"

16:15
4
Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

Nicky Hayen zegt waarom hij voor KRC Genk heeft gekozen

16:00
Niet enkel aanvallend, ook defensief ligt er werk op de plank voor Ivan Leko Analyse

Niet enkel aanvallend, ook defensief ligt er werk op de plank voor Ivan Leko

15:15
Sébastien Pocognoli krijgt zware domper te verwerken bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli krijgt zware domper te verwerken bij AS Monaco

15:30
Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys

Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys

15:00
5
Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde

Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde

14:40
3
Degryse fileert Anderlecht: ziet Besnik Hasi wel een oplossing?

Degryse fileert Anderlecht: ziet Besnik Hasi wel een oplossing?

14:20
6
Aanduidingen speeldag 20: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 20: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:32
Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026

Vincent Kompany blikt terug én vooruit bij Bayern: dit belooft hij voor 2026

14:00
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..."

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..."

13:00
3
Filip Joos onder de indruk van JPL-revelatie

Filip Joos onder de indruk van JPL-revelatie

12:40
8
Wie zijn de meest efficiënte spelers van de Pro League? Eén club domineert de statistieken

Wie zijn de meest efficiënte spelers van de Pro League? Eén club domineert de statistieken

12:20
1
Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen"

Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen"

12:00
16
De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie

De terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht is zeker geen utopie meer: met Lukaku als motivatie

11:40
20
Genk moet enorme verandering ondergaan: "Dat is ook bij het bestuur doorgedrongen nu"

Genk moet enorme verandering ondergaan: "Dat is ook bij het bestuur doorgedrongen nu"

11:20
3
Opvallend: tv-commentator wordt COO bij club van Emilio Ferrera

Opvallend: tv-commentator wordt COO bij club van Emilio Ferrera

11:00
Ondanks drie kerststronken: spanning tussen DAZN en Pro League te snijden: "Deurwaarder op matchen"

Ondanks drie kerststronken: spanning tussen DAZN en Pro League te snijden: "Deurwaarder op matchen"

10:30
Straf voor Stijn Stijnen: 50ste (!) match aan de kant, Patro Eisden gaat voor twee anderen wel in beroep

Straf voor Stijn Stijnen: 50ste (!) match aan de kant, Patro Eisden gaat voor twee anderen wel in beroep

09:09
7
Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken"

10:00
2
Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

Mogelijk nog voor Kerst een 'voorlopige' maatregel in conflict tussen DAZN en Pro League

09:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 3-1 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Pé_1 Pé_1 over Het smeulende gevaar voor de Jupiler Pro League: hoeveel keer moet het nog gebeuren? Gewoon Kris Gewoon Kris over Totaal overbodige Anderlecht-speler reageert voor eerste keer: "Moeilijk om te verwerken" jerrekvm jerrekvm over Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen" Bruno BDB Bruno BDB over Verraadt VIncent Janssen in de catacomben dan toch de ambitie van Antwerp? "Jullie luisteren alles af hier hé" Bruno BDB Bruno BDB over Dit is waarom Dimitri de Condé geen seconde twijfelde aan Nicky Hayen Dirk1897 Dirk1897 over Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Deze Antwerp-speler die heropleeft is het voorbeeld van hoe Joseph Oosting de zaken omkeerde TIGERMANIA TIGERMANIA over Supportersbus Gent aangevallen na wedstrijd tegen Club Brugge: "Ook kinderen op de bus" arteveldestad arteveldestad over Hein Vanhaezebrouck waarschuwt KAA Gent: "Anders is het bijna game-over..." jawaddedadde jawaddedadde over Onzekerheid troef bij Kameroen: opvolger breekt meteen met werk van Brys Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved