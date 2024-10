Spits KRC Genk elke 109 minuten van waarde voor zijn team, zijn reactie is ook goud waard

Tolu Arokodare blijft imponeren bij Racing Genk. In de 0-2-overwinning tegen KAA Gent speelde de Nigeriaanse spits opnieuw een hoofdrol. Hij opende de score met een doelpunt en dwong ook een penalty af, waarmee hij zijn positie als topschutter in de Jupiler Pro League behield.

Adriano Bertacinni is met vier goals in acht dagen wel naast Tolu Arokodare gekomen in de topschutterstand. Beide aanvallers hebben nu al acht keer gescoord in twaalf wedstrijden.

Gouden Stier met recht en reden?

Arokodare is daar uiteraard zelf ook heel tevreden mee: "Het is fijn dat die Gouden Stier op mijn rug blijft staan. Ik ben dan toch iets goeds aan het doen", aldus de spits van KRC Genk.

Hij hoopt de komende weken en maanden nog meer te kunnen scoren. Vorig seizoen tikte hij aan op 15 goals en drie assists in 2736 speelminuten - waarmee hij om de 152 minuten een keertje van waarde was voor zijn team.

Elke 109 minuten van waarde

Dit seizoen zit hij al aan acht goals en een assist in 985 speelminuten - waarmee hij om de 109 minuten een steentje bijdraagt voor de Limburgers. Duidelijk een beter seizoensbegin dan zijn vorige jaargang dus.

En dan was hij ook nog van belang door een strafschop uit te lokken die ook werd omgezet. "Ik boek progressie. Als mens en als speler, zoals het hoort om dat te doen", blijft de spits er zelf rustig onder.