Wouter Vrancken legt pijnlijke nederlaag uit tegen ex-club: "Vooral jammer dat we het dan wél konden"

KAA Gent beleefde geen topweek. In de Conference League kon het pas in minuut 95 het winnende doelpunt maken tegen Molde, op zondag was er een kansloze nederlaag tegen leider KRC Genk. De kloof met de top is zo al tien punten geworden.

"We hadden vooraf gezegd dat we durf en vertrouwen moesten uitstralen", analyseerde coach Wouter Vrancken de 0-2 nederlaag tegen KRC Genk. "Dat hebben we in de eerste helft niet laten zien."

Twee goals weggegeven

"Zeker als je tegen een goed voetballende ploeg zelf ook kansen wil ontwikkelen ... We kregen twee kansen, al is dat natuurlijk te weinig. We konden te weinig druk naar voren zetten met z'n allen."

"Puur organisatorisch zat het eigenlijk wel goed, maar het is jammer dat we meteen na de rust goals weggeven. Dan krijg je die doelpunten tegen en dan moet je in de achtervolging. Dat is heel moeilijk."

Wél energie en drive na de 0-2

"Na de 0-2 zag ik wél de wil en de energie om het goed te maken. Dan is het jammer dat het niet van bij het begin op die manier is ergens. Ik zag wel de drive, maar het is vooral jammer dat onze organisatie het twee keer begeeft."

"Genk heeft een goeie mix van spelers met veel kwaliteit, snelheid én ervaring. Wij missen die maturiteit op dit moment", besloot Wouter Vrancken.