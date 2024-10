Er is niks te doen aan dit KRC Genk: "Zij zijn van beton gemaakt" en "Wat een mooie voetballer is dat"

Leider Genk dendert maar voort terwijl de rest onderweg wat punten laat liggen. 27 op 30 in de laatste tien matchen, da's indrukwekkend. Tegen KAA Gent speelden ze zondag waarschijnlijk ook hun beste match van het seizoen. Analist Stef Wijnants was lyrisch achteraf.

Na de overtuigende 2-0 overwinning van KRC Genk tegen AA Gent was Wijnants vol lof over het dominante spel van de Limburgers, die als autoritaire leider een nieuwe mijlpaal bereikten. "Dit was een absolute masterclass van Genk", zegt Wijnants in HBvL.

"Verdedigend, controlerend, combinerend - Genk had het allemaal onder controle en Gent was simpelweg machteloos. Er waren eerdere matchen waarin het ook anders had kunnen lopen, maar dit keer niet. Dit was hun sterkste prestatie tot nu toe."

De verdediging van Genk kreeg van Wijnants extra lof. "Mujaid Sadick en Matte Smets leken wel van beton gemaakt", vertelt hij. "Niets kwam erdoorheen. Smets blijft groeien als verdediger, en Sadick bewijst dat hij de tijd die hij nodig had, nu waarmaakt."

De stabiliteit van de verdediging vormt volgens Wijnants de ruggengraat van Genks succes. Ook aanvaller Tolu Arokodare viel op. "Ik heb in het verleden gezegd dat hij een goede spits is, maar niet de beste in België. De laatste weken toont hij echter dat hij van cruciale waarde is voor Genk. Zijn neus voor goals is duidelijk, zoals je zag bij zijn 0-1."

Wijnants prees eveneens Bonsu Baah en Patrik Hrosovsky, twee spelers die het Genkse spel naar een hoger niveau tillen. "Bonsu Baah was vorig jaar nog wat onstuimig, maar nu zien we zijn klasse in dribbels en passing. Hrosovsky verdient ook een pluim als aanjager, zelfs met de nieuwe jonge garde om zich heen. Hij knokt zich elke keer weer in de ploeg, wat een enorme waarde heeft voor dit team."