Vrienden Maxim De Cuyper onthullen opmerkelijk verhaal: "Hij stond vorige zomer zelf open voor die transfer"

Maxim De Cuyper is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Club Brugge en lijkt daarmee zijn laatste maanden in het blauw-zwart te beleven. Tot grote vreugde van zijn trouwe vriendengroep - de Westel Magic Boys - die hem nu al klaar achten voor een toptransfer naar het buitenland.

De linksachter stond vorige zomer al in de belangstelling van Galatasaray. De Cuyper stond toen open voor de stap naar Turkije, vertelt Kyan Vaesen in Het Nieuwsblad. “Niet iedereen van ons had dezelfde mening, maar daar trekt Max zich weinig van aan.

Achteraf gezien was blijven bij Club wel de juiste keuze.” De vrienden bewaren warme herinneringen aan Istanbul. “Wat een reis”, zegt Lukas Van Eenoo. “We voeren met een jacht op de Bosporus en zijn ook het nachtleven ingedoken.” (lacht)

Thomas Van den Keybus herinnert zich nog hoe De Cuyper toen onder de indruk was van de stad en het voetbal. “We zagen Fenerbahce tegen Besiktas, dat was indrukwekkend. De sfeer sprak hem aan, net als het leven daar. Maar als je ziet wat hij nu laat zien bij Club, dan heeft hij er zeker geen spijt van.”

Zijn niveau dit seizoen maakt dat een transfer nu dichter dan ooit lijkt. “Hij is zo goed aan de bal, zijn traptechniek is fantastisch”, zegt Van den Keybus. “Vroeger waren er twijfels over zijn defensieve kwaliteiten, maar dit seizoen bewees hij in de Champions League dat hij ook op dat niveau perfect meekan.”

Toch leeft het onderwerp weinig binnen de vriendengroep. “We hebben er vorige week eigenlijk niet over gepraat”, lacht Van den Keybus. “We hadden het te druk met kingen.” Maar dat hij klaar is voor een stap hogerop, daar twijfelt niemand aan. “Max maakt zelden fouten en haalt constant een hoog niveau”, aldus Van Eenoo. “Hij is Club-speler in hart en nieren, maar Club zal hem die stap wel gunnen.”

Vaesen is het meest overtuigd van allemaal: “Hij is 100.000% klaar voor een volgende stap. Ik kijk op naar hoe hij zich blijft ontwikkelen. Dat werkt aanstekelijk. Hij verdient het.”