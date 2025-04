KV Kortrijk-coach Bernd Storck is het beu en stelt zich duidelijke vragen

De Relegation Play-offs zijn al iets minder spannend geworden door de degradatie van Beerschot. Toch staat er voor KV Kortrijk nog veel op het spel.

Volgend seizoen krijgen we voor de laatste keer play-offs. Ze zorgen ieder seizoen voor meer spanning, maar niet iedereen is er blij mee. KV Kortrijk-coach Bernd Storck had er nog wat bemerkingen over.

"Waarom worden de punten in de Play-off 1 en 2 gedeeld en niet in de Play-off 3? Waarom geven de punten van de reguliere competitie de doorslag wanneer twee clubs in de play-offs met gelijke punten eindigen? Waarom worden de beide wedstrijden niet tegelijk gespeeld?", vraagt hij zich af volgens de clubwebsite.

Voor de Kerels staat er namelijk nog veel op het spel. Zondagavond reizen ze naar STVV, waar best gewonnen wordt, anders wordt de kloof met STVV en Cercle Brugge te groot.

"Als Cercle zaterdag wint van Beerschot, staan ze ineens 9 punten voor en zorgt dat zondag voor extra druk voor ons. Maar daar gaat het nu even niet om: het gaat om winnen. Iedereen kent de inzet", besluit Storck.