Marc Degryse zag het meteen: "Met die twee kan Wouter Vrancken niks beginnen"

KAA Gent was duidelijk een maatje te klein voor KRC Genk. Wouter Vrancken moest met 0-2 het onderspit delven tegen zijn ex-ploeg.

KRC Genk wist opnieuw te overtuigen tegen KAA Gent. De ploeg blijft door de competitie razen en pakte een vlotte overwinning in Gent. “Thuis of op verplaatsing: het maakt hen niet uit. Iedereen gaat mee in het verhaal van Thorsten Fink”, analyseerde Marc Degryse voor Het Laatste Nieuws.

Zelfs Bonsu Baah gaat mee, dit keer op links. “Baah doet zijn verdedigend werk, gaf een goeie assist en zet stappen vooruit. Hij scoorde punten bij zijn trainer en zijn ploegmaats.”

Ook rond de spits zijn er geen vraagtekens meer. “Rond Tolu waren er vorig seizoen twijfels, maar nu is hij topschutter. El Ouahdi leeft zich aanvallend uit. Fink maakt zijn spelers beter - dat is duidelijk.”

Een ander verhaal voor Wouter Vrancken. Die heeft in Gent nog heel veel werk. “Hij heeft het excuus dat hij veel moet sleutelen door het Europees voetbal, maar ze zijn offensief toch onmachtig, hoor”, klinkt het.

Bepaalde spelers kon hij gewoon niet gebruiken tegen een ploeg als Genk. “Met Dean en Surdez kan je niets beginnen tegen het sterke blok van Genk. Smets doet het achterin geweldig met Sadick. Het hart van die ploeg staat gewoon goed. Bij KAA Gent is dat een stuk minder.”