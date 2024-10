Uitblinker Antwerp lag in een deuk van het lachen: "Een speler van Standard kwam naar me toe om te vragen wat ik aan het doen was"

Tjaronn Chery was opnieuw de grote man in de overwinning van Antwerp tegen Standard. Hij glimlachte tijdens het interview na de wedstrijd.

Tjaronn Chery was betrokken bij de eerste twee doelpunten van Antwerp. Bij de openingstreffer was zijn voorzet achter de verdediging voor Vincent Janssen gewoon geniaal.

"We zijn allebei ervaren en slimme spelers (lacht). Vinnie kan ook goed spelen als aanvaller en als middenvelder. We hebben meerdere keren getraind met 'Johnny' (assistent-trainer John Stegeman, red.) voor dit soort dodelijke voorzetten", legt hij uit.

7 doelpunten, 3 assists en enkele gebroken enkels sinds het begin van het seizoen

Bij het tweede doelpunt deed de Surinaamse international ook het meeste werk: "Ik zag de keeper uitkomen en schakelde twee spelers tegelijk uit. Ik had bijna mijn schot gemist. Gelukkig ging hij er goed in."

Zijn schijnbeweging viel duidelijk niet in de smaak bij de bezoekende verdediging, die vond dat Chery te ver ging: "Een speler van Standard kwam naar me toe om te vragen wat ik aan het doen was. Hij vond mijn actie niet leuk. Eigenlijk was dat niet mijn bedoeling, maar hij liet me geen keus", lacht hij.

Aan het einde van de wedstrijd gaf Chery ook de strafschop aan Jacob Ondrejka: "Ik ben geen egoïstisch persoon. Soms moet je dat misschien wel zijn, maar ik ben niet zo. Op die manier hebben we evenveel doelpunten. Maar de volgende keer zal hij niet meer achter mij staan na zo'n penalty... (lacht). Ik ben nu ook de eerste strafschopnemer, maar als Vincent (Janssen) zich goed voelt, kan hij ook nemen."