Aanval KVM even sterk als die van Genk, Storm is daar belangrijke factor in: "Het voornaamste hebben we nu gehad"

Nikola Storm floreert opnieuw en dat is eigenlijk het geval met heel KVM. Malinwa scoort aan de lopende band. De statistieken geven aan dat het momenteel bij de betere ploegen uit de JPL behoort en daarom staat het ook vierde in de rangschikking.

Het is vooral de offensieve productie van KV Mechelen die opvalt. Alle basisspelers uit het aanvallende compartiment waren er vorig seizoen ook al en uitgerekend nu scoort KV met de ogen dicht. Met zijn 26 doelpunten heeft het samen met leider Genk de beste aanval uit de JPL. Mechelen heeft een doelpuntensaldo van +10. Dat is dan weer het derde beste saldo uit de Belgische competitie.

Kortom: de Kakkers hebben hun plek in de hogere regionen niet gestolen. Ze hebben die verworven met keer op keer hetzelfde scenario dat zich afspeelt. Aanvankelijk is het zoeken naar de opening tegen organisaties die zich instellen op het spel van KVM. Eens die verdediging gekraakt is, loopt het bij Mechelen vaak als een trein en ziet de tegenstander sterretjes.

Nikola Storm gaat mee in de flow

"Veel ploegen die in een goed blok staan tegen ons. Voor ons is het wachten op dat ene momentje. Je maakt die eerste, dan die tweede en daarna ga je mee in de flow. Als je uw eerste twee-drie momenten creëert, moet je het gewoon afmaken. In het begin van het seizoen waren er een paar matchen waar we dat niet in deden. Nu gaan de ballen vlot binnen", stelt Nikola Storm vast in een exclusief gesprek met Voetbalkrant.

"Vanaf het moment dat je dat ene doelpunt maakt, voel je dat het vertrouwen in de ploeg kruipt. Dan voetballen we als vanouds." Het is ook niet zo dat de titularissen een grote druk op hun schouders voelen. "De invallers hebben ook de kwaliteiten om een match dood te maken. Dat zie je ook." Vooral Charleroi, OHL en Dender kunnen getuigen over de offensieve weelde bij KVM.

KVM heeft ook buitenshuis vijfklapper beet

"We hebben al in enkele matchen vijf doelpunten gemaakt, iedereen is dus tevreden. De bevestiging buitenshuis hebben we nu ook gehad. Het voornaamste was om ook op verplaatsing er eens vijf te scoren", hecht Storm belang aan de ruime zege van afgelopen weekend. "Het is hopen dat het zo blijft voortgaan, dan zien we wel waar we geraken."