Uiterst opmerkelijke beslissing bij KV Mechelen: Besnik Hasi verwijst de theorie van Nikola Storm naar de prullenmand

Nikola Storm weet dit seizoen het doel weer staan, wat nog niet wil zeggen dat al zijn theorieën kloppen. Besnik Hasi haalde hem uit bij Dender vroeg naar de kant. Dat had niets met de Beker van België te maken.

Het was een heuglijke avond voor KV Mechelen, dat al voor de derde keer dit seizoen vijf keer scoorde in één wedstrijd. Op weg naar een nieuwe overwinning kwam er wel een heel opmerkelijk moment aan te pas. Na 65 minuten werden Nikola Storm en Patrick Pflücke vervangen bij KV Mechelen. Zij waren nochtans de doelpuntenmakers die voor een 0-2-tussenstand hadden gezorgd.

"Ik denk dat het ook een beetje met zicht is op woensdag", verwijst Storm in zijn eerste reactie naar de bekermatch tegen La Louvière. "We waren geen van beiden geblesseerd. We waren goed aan het spelen. Dan wil je wel nog een tijdje blijven staan om misschien nog een assist of een doelpunt meer mee te pikken. We weten dat ook veel jongens op de bank kwaliteiten hebben. Dat hebben ze ook getoond en da's goed."

Hasi houdt Belghali achter de hand

Besnik Hasi kreeg op zijn persbabbel de stelling voor de voeten geworpen. "Neen, die wissels waren niet in functie van de beker", moest hij er mee lachen. "We hadden geen gewonnen spel, want bij 1-2 zou het nog een andere wedstrijd worden. Met Pflücke hadden we een linksvoetige op rechts. Hij geeft ons veel mogelijkheden om op rechts door te breken. We hebben ook Rafik Belghali achter de hand die snel is."

Belghali heeft een nadere type actie in de voeten en zo kan KVM de tegenstander op verschillende manieren onder vuur nemen. "Hij gaat eerder buitenom. Met Patje hebben we iemand die naar binnen komt, met een andere speler kunnen we langs de buitenkant gaan. Als de tegenstander niet komt doordekken, heeft die wel een probleem."

Scorende invallers bij KV Mechelen

Zo kan er een domino-effect ontstaan waar Mechelen ook op het middenveld zijn voordeel mee kan doen. "We kunnen dan onze nummer zes bereiken en Rob Schoofs kan iets hoger tussen de lijnen komen. Het had dus niets te maken met de beker. Met Hairemans hadden we ook iemand die tussen de lijnen de bal komt vragen. Drie invallers hebben ook gescoord", merkte Hasi op.