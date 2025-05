OFFICIEEL: Nederlands talent dat werd weggestuurd bij Club Brugge trekt naar Juventus

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ken je Shane Van Aarle? De kans is klein, en toch had dit grote talent zich kunnen ontwikkelen bij ons in plaats van in Nederland.

Shane Van Aarle (18 jaar) maakte al van jongs af aan deel uit van de jeugdacademie van Club Brugge, maar kreeg nooit de kans om daar al zijn talent te tonen. Op jonge leeftijd werd hij namelijk... weggestuurd. Hij vond onderdak bij Moeskroen. De financiële problemen van de club in 2022 dwongen dit jonge talent opnieuw om verder te kijken, en deze keer trok hij naar Nederland, zijn thuisland. Hij kwam terecht bij FC Eindhoven. Daar klom Van Aarle op tot hij afgelopen zomer in het eerste team belandde. Dit seizoen speelde hij 18 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie (Nederlandse tweede klasse). Nu is het officieel: de jonge centrale verdediger, ondertussen Nederlands U19-international, verlaat Nederland via de grote poort. Van Aarle maakt namelijk een transfer naar het prestigieuze Juventus in Turijn, zo heeft FC Eindhoven aangekondigd. In eerste instantie zal hij daar spelen bij de U23 in de Serie C, maar de Italiaanse club gelooft in een snelle vooruitgang van de grote verdediger van 1m96. En hoewel België hem uit het oog verloren geeft, haalt de voormalige speler van Moeskroen een Rode Duivel aan als voorbeeld: "Ik hoop net als Dean Huijsen te evolueren bij Juventus. Koni De Winter ook, die heeft de U23 van Juventus doorlopen", verklaart hij aan Voetbal International.