Coaches bespreken controversieel moment, Besnik Hasi scherp voor non-beslissing VAR: "Ze verzinnen extra regels"

Eén van de controversiële momenten uit het voorbije voetbalweekend vond plaats in Dender - KVM. De aansluitingstreffer van Dender werd verrassend goedgekeurd. Besnik Hasi hekelt de non-beslissing van de VAR, ondanks de overwinning van zijn ploeg.

Na doorkoppen van Akman kopte Foulon in eigen doel, met Hrncar in zijn rug. Die laatste stond schijnbaar buitenspel. Er kwam een VAR-tussenkomst aan te pas. De VAR riep scheidsrechter Lothar D'hondt naar het scherm om te beslissen, wellicht omdat er mogelijk sprake was van perceptie. D'hondt valideerde het doelpunt en zo stond het plots 1-2. In theorie kwamen er dus nog spannende slotminuten aan.

Een eerste punt van discussie was of Akman wel degelijk de voorzet verlengd had. "Die aanvaller raakt de bal. De enige vraag is dus of zijn ploegmaat buitenspel staat of niet", maakt Besnik Hasi duidelijk. "De VAR trekt dan de paraplu aan mogelijkheden open en zegt: ref, ga jij maar beslissen." De KVM-coach ziet er een gebrek aan verantwoordelijkheid bij de VAR in.

Hasi ziet één mogelijke uitleg

"Je kon moeilijk zien of Akman de bal raakte of niet", vond Dender-trainer Euvrard kort na de match. Op de beelden lijkt daar toch weinig twijfel over te bestaan. "Dan is de kwestie nog of Foulon weet dat er een tegenstander achter zich staat." Besnik Hasi pikt in: "De enige uitleg is dat de ref oordeelt dat hij dat niet weet, want het is buitenspel. Er is geen andere uitleg mogelijk."

Daam Foulon beweerde uiteraard dat hij wel besefte dat Hrncar klaar stond om aan de tweede paal af te werken en dat is ook alleen maar logisch. Je zou de kans dat het doelpunt afgekeurd zou worden groter achten dan omgekeerd. Gelukkig voor KV hoeft het er geen zaak van te maken. "Als je wint, is het altijd makkelijker te aanvaarden. De scheids heeft toch altijd gelijk", aldus Hasi.

KVM-coach stoort zich aan VAR

De Albanees tilt toch het zwaarst aan de rol van de VAR en het feit dat die geen beslissing wilde of durfde nemen. "Je kunt niet zomaar zeggen: we zullen wel zien. Je hebt de huidige regels, maar ze verzinnen nog extra regels. Ofwel zeg je: de aanvaller raakt de bal niet, het is dus geen buitenspel. Of anders is het wel buitenspel. Nu wordt er zomaar iets gedaan."