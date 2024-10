De aanhouder wint is het motto: Besnik Hasi geeft tactische uitleg bij absolute voltreffer in het spel van KV Mechelen

Eén van de zaken die Besnik Hasi in het spel van KV Mechelen heeft geslepen, is een absolute voltreffer. De opkomende wingbacks hebben al zo vaak het verschil gemaakt. Op het veld van Dender zag het er eerst niet naar uit dat het zo zou uitdraaien, maar de aanhouder wint.

KV Mechelen heeft uit bij Dender uitgehaald met 2-5, maar dat betekent niet dat de overwinning eenvoudig tot stand kwam. "We hadden het niet gemakkelijk om er via de flanken door te komen. We konden in de eerste helft geen enkele keer van flank veranderen. Als ze ons op de flanken blokkeren, komt er op het middenveld meer ruimte. In die zone moeten we dan meer dynamisch worden", legde Hasi uit.

Zijn ploeg bleef het wel proberen. Na de pauze lukte het toch op die gekende manier waarop KV al zo vaak scoorde. Pflücke had toch eens vrije baan om van op zijn rechterflank voor doel te komen. "Dender had in de tweede helft problemen met José Marsa", zette Hasi zijn tactische uitleg verder. "Hun nummer tien Hens moest een keuze maken: naar hem toegaan of niet."

Lauberbach geeft assist voor de 0-1

Bij de 0-1 lukte wat de Mechelaars in gedachten hadden bijgevolg perfect. "Lion Lauberbach kon daar één-op-één gaan met een centrale verdediger en doet dat wel goed. We hadden lopende mensen en maakten een mooie goal. We hebben er ook op getraind om zo te scoren. We wilden ook in de eerste helft de wingback zoeken. We hebben dat toen twee-drie keer gedaan, maar niet genoeg."

Omdat de wingbacks van Dender met veel discipline terugplooiden, was het niet eenvoudig om via de zijkanten te dreigen. "We hadden een probleem met hun twee middenvelders, die dan een verticale pass konden geven. We hebben na twintig minuten geschakeld en zijn man op man man gaan spelen. Vanaf dan hebben we drie man vooraan gehouden."

Gevaar bij Mechelen langs alle kanten

"We wilden Dender-verdediger Pupe niet zomaar de ruimte geven om op te bouwen, want hij heeft al enkele assists gegeven", verklaart Hasi zijn keuzes. "Daarom speelde Bafdili, hij moest het hem meegaan. We hebben heel goed naar de Dender-spelers gekeken op videobeelden, want er zijn een paar zaken die ze heel goed doen. Ons volledig blokkeren is wel niet eenvoudig, want het gevaar komt bij ons langs alle kanten."