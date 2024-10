Collega uit Jupiler Pro League zwaar onder de indruk van het werk van KV Mechelen-trainer Besnik Hasi

Besnik Hasi heeft het mooi voor elkaar bij KV Mechelen. Zijn werk van vorig seizoen lijkt naadloos over te gaan in het huidige seizoen, maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet.

Het kan van ver wel zo lijken, maar Hasi en zijn technische staf zijn wel degelijk met vele uitdagingen geconfronteerd. Er was heel wat ingaand en uitgaand verkeer en het was aan Hasi om daar binnen zijn tactisch concept één geheel van te maken. Logisch dat daar pijnpunten bij kwamen kijken, maar inmiddels draait de Mechelse machine op volle toeren.

Daar zijn de tegenstanders in de Jupiler Pro League ook voor bevreesd. Besnik Hasi krijgt mooie complimenten van één van zijn collega's. Vorig weekend nam het Dender van Vincent Euvrard het op tegen Mechelen. Zijn ploeg is dit seizoen al gaan winnen bij Gent en snoepte punten af van Anderlecht. KVM puntenverlies aansmeren lukte niet.

Complimenten voor Besnik Hasi

"Ik wist wel dat Mechelen een hele taaie klant zou worden. Een grote chapeau voor het werk dat mijn collega Besnik Hasi daar aflevert", komt Euvrard met complimenten voor de trainer van Malinwa. Hasi rehabiliteerde zichzelf vorig seizoen al door KV via een ijzersterke terugronde nog bijna naar de Champions' Play-offs te loodsen.

"Het is niet enkel die remonte van vorig seizoen die Besnik bij Mechelen heeft afgeleverd. Dit seizoen kende zijn ploeg een moeilijke start met 2 op 12." Euvrard haalt aan hoe Hasi die problemen overwonnen heeft, met nu veel betere statistieken. "Nu hebben ze vijf van hun laatste zeven wedstrijden gewonnen. Zelfs op het veld van leider Genk hadden ze moeten winnen."

Hasi houdt voeten op de grond

De conclusie is gewoon dat Hasi iets straf heeft neergezet bij KV Mechelen. "Het is een hele sterke ploeg", bevestigt Euvrard. Hasi blijft rustig onder de mooie woorden. "Een compliment is altijd welkom, maar we mogen niet vergeten waar we vandaan komen. We houden de voetjes op de grond. We verschuilen ons niet, we blijven gewoon hetzelfde doen."