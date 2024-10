Charleroi heeft 2 op 15 maar Rik De Mil blijft vrij positief en legt uit

Sporting Charleroi leed een teleurstellende 0-2 nederlaag op eigen terrein tegen Oud-Heverlee Leuven. Toch gaf Rik De Mil, trouw aan zijn reputatie van optimist, de moed niet op en wees hij op het goede spel van Charleroi in de wedstrijd.

Rik De Mil had kunnen vervallen in fatalisme na een derde opeenvolgende nederlaag, en dit keer nogal pijnlijk, tegen OHL. De Carolo's domineerden in het spel (zoals benadrukt door Oscar Garcia die vond dat zijn team "een van zijn slechtste wedstrijden van het seizoen speelde"), maar voorin was het erg moeizaam.

"Het is altijd moeilijk om een juiste analyse te maken na een nederlaag, want je kunt snel erg negatief worden. Maar ik heb een Charleroi-team gezien dat OHL moeilijkheden gaf, dat de wedstrijd onder controle had, een georganiseerde pressing had," detailleerde De Mil.

Terwijl hij blij was dat zijn team af en toe "niet slecht, zelfs goed" speelde, is Rik De Mil niet blind: "De waarheid is dat we geen kansen creëren. Maar dat zal komen, want als je in staat bent om op dit niveau 90 minuten te spelen, ontstaan er ruimtes, komen de kansen," hoopte hij daarna, voordat hij een ander probleem benadrukte.

Geen mentaliteitsprobleem bij Charleroi

"De laatste weken geven we doelpunten weg aan onze tegenstanders. Op een mooie opbouw van achteren verliest Etienne (Camara) een bal die hij nooit mag verliezen. En zelfs als die bal verloren gaat, moet je daar professioneel een overtreding maken," betreurt de coach van de 'Zebra's'. "Daarna is er een voorzet van Mbenza in de zestien die altijd afgerond moet worden en daarna slik je de 0-2, en je weet dat het heel moeilijk wordt."

In ieder geval is volgens Rik De Mil het probleem niet mentaal. "Als er mentale problemen waren, dan zouden we in Charleroi een enorm probleem hebben. Maar nee, we proberen alles en maken fouten, dat is alles. We maken de laatste weken te veel fouten en die kosten ons geld. Maar met een jong team is dat soms de prijs die je moet betalen. Het is een reden: geen excuus".