Opvallend: Degradatie van Jong Genk kan domino-effect veroorzaken in lagere reeksen

De toekomst van Jong Genk en de gevolgen voor de degradatie in de lagere reeksen van het Belgische voetbal hangen in de lucht. Als het nieuwe format van de Pro League niet tijdig gestemd wordt, zou Jong Genk als een sportieve degradant beschouwd worden.

Jacob Crombez, de coach van Eendracht Wervik, is zich bewust van de situatie rondom Jong Genk. “We gaan er alles aan doen om ons sportief te redden en in de twee resterende wedstrijden nog punten te pakken", zegt hij in De Gazet van Antwerpen.

Crombez is van mening dat als Jong Genk als sportieve degradant wordt beschouwd, de geplande barrage overbodig zou zijn. “We blijven ervan uitgaan dat, indien Jong Genk als sportieve degradant terug wordt opgevist, de barrage overbodig zou zijn en er geen bijkomende degradant uit de eerste, tweede en derde afdeling komt.”

Bij Voetbal Vlaanderen is men het daar niet mee eens. “Volgens de huidige regels wordt Jong Genk als een effectieve degradant beschouwd", zegt Jorg Keldermans, voorzitter van Voetbal Vlaanderen in De Gazet van Anwerpen.

Domino-effect

Het domino-effect van de degradatie van Jong Genk zou beginnen in de eerste afdeling, waar momenteel Young Reds op de veertiende plaats staat. Als Jong Genk degradeert, betekent dit dat ook Young Reds zou degraderen.

Daarnaast zouden de twee ploegen die als veertiende eindigen in de tweede afdeling A en B, Esperanza Pelt en Olsa Brakel, een barragewedstrijd moeten spelen, waarvan de verliezer ook degradeert. Verder zouden de dertiende teams in de derde afdeling A en B, ASV Geel en Elene-Grotenberge, eenzelfde scenario ondergaan, wat betekent dat ook daar een degradant zou vallen.