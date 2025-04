Daar is het, de grote kracht van Genk... en de reden waarom ze kampioen zullen worden?

Genk was erg klinisch zondag in Anderlecht. De Limburgers waren niet briljant, maar pakten wel de drie punten: en wat als dat hun grote kracht is?

Aan de kant van Genk was men extatisch om een goede reden toen het prachtige doelpunt van Zakaria El Ouahdi viel: deze 3 punten doen veel goed... en zijn behaald zonder ook maar enigszins briljant te spelen in het Lotto Park. "We kwamen een beetje moeilijk in de wedstrijd", vat Joris Kayembe het samen.

Maar dit KRC Genk is klinisch. Het had niet meer dan 5 kansen nodig op zondag om twee doelpunten te maken en met de 3 punten terug te keren naar Limburg. "Ik zou niet zeggen dat het zekerheid geeft om eruit te komen, maar we proberen kalm te blijven. Dat is onze kracht", erkent Kayembe, die ook het belangrijke aandeel van Thorsten Fink benadrukt.

Genk moet kalm blijven

"We zien ook dat de coach op de bank rustig blijft, en dat is ook belangrijk omdat hij die kalmte overbrengt op de spelers op het veld", voegt de verdediger toe, die net als zijn rechter tegenhanger Zakaria El Ouahdi gescoord heeft. "Het is waar dat we gevaarlijk zijn vanuit alle hoeken; bijna elke speler heeft dit seizoen gescoord. Tolu had een moeilijke wedstrijd, maar hij weet dat als hij niet scoort, hij kan rekenen op de rest van het team".

Genk, de leider, zal bijna elke week onder druk gezet worden door zijn achtervolgers, die dit weekend voor hem speelden, en dit deels ook nog volgend weekend zullen doen (Union-Anderlecht vindt zaterdagavond plaats). "We spelen bijna elke zondag, de andere twee spelen vaak voor ons", dat klopt". De kalmte van Fink zal dus nodig zijn, vooral omdat de volgende wedstrijd in Brugge is.

Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we hebben al bewezen dat we hen kunnen plagen en we zullen daarheen gaan om te winnen", zegt Joris Kayembe. De laatste keer dat Genk naar Jan Breydel ging, won Brugge. "Misschien verliezen we "slechts" van hen, maar we hebben ze ook al eens verslagen. Met de mentaliteit van vandaag kunnen we iets bereiken."