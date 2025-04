Intern gekibbel bij medische staf Anderlecht: paars-wit probeert iets te doen aan blessuregolven

Anderlecht kampt al het hele seizoen met een hardnekkig blessureprobleem. Spelers als Stroeykens, Rits, Dolberg en Ashimeru missen geregeld wedstrijden met spierproblemen of andere blessures. De club wil dat patroon doorbreken en schakelde daarvoor recent externe experts in.

De aanstelling van topatletiekcoaches Wim Vandeven en Jacques Borlée als consultants is een opvallende zet. Hun opdracht: alle processen rond fysieke voorbereiding, revalidatie en medische opvolging evalueren en verbeteren. Ze moeten de verschillende expertises binnen de club op elkaar afstemmen richting volgend seizoen, schrijft Het Nieuwsblad.

Niet iedereen binnen de club stond meteen te springen om hun komst. Hoewel ze ervaring hebben met fysieke opbouw en blessurepreventie, botsten hun methodes soms met de aanpak van de bestaande medische staf. Toch is het net de bedoeling dat er kritisch wordt overlegd om tot een beter beleid te komen.

De medische cel van Anderlecht bestaat uit jonge, gedreven mensen die sterk data-gericht werken. Maar het gebrek aan autoriteit en ervaring leidt soms tot discussie: een speler wil sneller terugkeren, een trainer wil risico’s nemen... Vandeven en Borlée moeten mee helpen om daar balans in te brengen.

Intussen wordt ook gekeken naar wat structureel moet veranderen. Moet er extra personeel komen? Zijn er nieuwe toestellen nodig? En vooral: hoe kan de blessurelast structureel omlaag? Dat alles wordt geëvalueerd, zonder dat de huidige medische staf ter discussie staat.

Anderlecht weet dat een seizoen vol blessures zoals dit niet voor herhaling vatbaar is. De samenwerking met Vandeven en Borlée is dus een eerste stap richting een professionelere en meer samenhangende aanpak. Of spelers als Stroeykens nog fit geraken voor de bekerfinale, blijft voorlopig nog koffiedik kijken.