Standard heeft meer nieuws over blessure sterkhouder, die afgelopen weekend moest vervangen worden

Nathan Ngoy moest zondagavond tegen Charleroi kort voor rust naar de kant met een blessure, maar Standard kan opgelucht ademhalen: het gaat om een onschuldige kwetsuur. De jonge verdediger liep een tik op aan het oog, maar de schade lijkt beperkt.

Het moment van zijn uitvallen had wel directe gevolgen voor de wedstrijd. Tijdens de fase waarin Standard met tien man stond — Bolingoli was nog niet klaar om in te vallen — profiteerde Charleroi van de numerieke meerderheid. Antoine Bernier kopte het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de netten.

De blessure van Ngoy ontstond na een eerder onschuldig ogend duel met Etienne Camara. Toch maakte de medische staf zich even zorgen, zeker omdat Ngoy pas net was teruggekeerd uit een lange revalidatieperiode.

De verdediger, door coach Ivan Leko bestempeld als “de grootste belofte” in zijn kern, verliet het veld zichtbaar aangedaan. Maar een dag later bleek de ernst van de blessure mee te vallen. Op maandag voelde hij zich al een pak beter.

Standard gaf zijn spelers maandag vrijaf, maar Ngoy wordt dinsdag gewoon terug op training verwacht. Er lijkt dus geen sprake van een langdurige afwezigheid.

Als alles volgens plan verloopt, zal hij komend weekend gewoon inzetbaar zijn tegen Dender. Voor Standard en Leko is dat een flinke meevaller in een seizoen waarin blessures vaker roet in het eten gooiden.