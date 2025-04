Goots kritisch voor Antwerp-trainer Ulderink: "Daar loopt hij gewoon verloren"

Antwerp speelt zondagavond thuis tegen AA Gent, en volgens analist Patrick Goots staat er bijzonder veel op het spel. In Gazet van Antwerpen noemt hij de match "misschien wel de belangrijkste van de play-offs" voor de Great Old.

“Het blijven topmatchen, ook al spelen drie van de zes clubs niet echt mee voor de titel", zegt Goots over de Champions’ Play-offs. “Toch zullen de onderste drie wel ergens een puntje afsnoepen. Dan wordt het automatisch weer spannender. Zeker de topploegen weten dat ze thuis niets mogen laten liggen.”

Volgens Goots moet Antwerp absoluut 6 op 6 halen in de twee thuiswedstrijde tegen Gent en later tegen Anderlecht op 1 mei. “Wil je nog kans maken op plaats vier of vijf, dan moet je die matchen winnen", zegt hij. “De trainer was tevreden over het laatste halfuur, maar laat ons eerlijk zijn: Antwerp kwam weinig in het stuk voor. De mentaliteit was beter dan op Union, maar opnieuw kregen ze goedkope tegengoals binnen.”

Die kwetsbaarheid baart Goots zorgen. “Riedewald is intussen topschutter van Antwerp, met twee owngoals. Dat zegt genoeg. Zo geef je natuurlijk wedstrijden weg.” De analist hoopt op een duidelijke lijn in het elftal tegen Gent, vooral wat betreft creativiteit.

“Als je Chery opstelt, moet hij centraal spelen. Op rechts loopt hij gewoon verloren. Het weegt niet op tegen wat hij in het centrum kan brengen", klinkt het scherp. “De keuzes liggen bij de trainer, maar zondag moet het er vol op zijn.”

Goots is duidelijk: “Als Antwerp deze match niet wint, worden het lange, lastige play-offs. Dan dreigt de motivatie en het perspectief weg te vallen. Deze match moet je pakken om nog ergens voor te spelen.”