Thibaut Courtois zag afscheid De Bruyne aankomen, maar heeft nog één wens: "Dat zou fantastisch zijn"

Goed nieuws voor Real Madrid én de Rode Duivels: Thibaut Courtois is volledig hersteld van de knieproblemen die hem enkele weken aan de kant hielden. De doelman is wedstrijdfit en maakt morgen zijn comeback in het doel van Real Madrid, in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League.

"Ik voel me goed", verklaarde Courtois op de persconferentie in het Emirates Stadium. "We wilden geen risico nemen met het oog op deze match. Ik ben blijven werken in de fitness en stond de laatste dagen weer op het veld. Ik ben 100 procent klaar. Of ik speel? Dat moet je aan Mister Ancelotti vragen."

Toch twijfelt niemand eraan dat Courtois morgen gewoon onder de lat zal staan bij de Koninklijke. Real wacht een moeilijke klus, want Arsenal verloor sinds 2017 geen enkele thuiswedstrijd meer in de Champions League.

"Maar dat was niet tegen ons", lachte Courtois. "Wij zijn Real Madrid, we hebben deze trofee al vijftien keer gewonnen. We hoeven niemand te vrezen, al hebben we wel respect voor Arsenal. Ze hebben een sterk team met een goede mix van ervaring en jeugdig enthousiasme. Volgens mij is het slechts een kwestie van tijd voor ze de Premier League opnieuw winnen."

De persconferentie ging ook even over Kevin De Bruyne, die mogelijk bezig is aan zijn laatste maanden in de Premier League. "Dat kwam niet helemaal als een verrassing", gaf Courtois toe. "Tijdens de laatste interlandbreak met de Rode Duivels voelde je al dat hij op een afscheid mikte. Hij heeft alles gewonnen bij City en is voor mij een van de beste middenvelders ooit in Engeland."

Tot slot blikte Courtois ook vooruit naar de toekomst van de nationale ploeg. "Hopelijk maken we samen nog mooie momenten mee bij de Rode Duivels. En wie weet spelen we in 2026 nog een sterk WK samen. Dat zou fantastisch zijn."