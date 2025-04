Zoon van Gouden Schoen ook komende twee seizoenen bij JPL-club waar zijn vader furore maakte

Club Brugge lanceert regelmatig grote talenten uit zijn opleidingscentrum. Sommigen hebben soms zeer bekende achternamen en ook deze keer is er weer een talentje dat langer bij blauw-zwart zal blijven.

Eerder dit seizoen hebben we Roméo Vermant zien doorbreken, de zoon van Sven Vermant, die meer dan 400 wedstrijden voor Club Brugge heeft gespeeld. Noah Fadiga, zoon van Khalilou Fadiga, is daarentegen opgeleid in Brugge maar moest uitwijken naar Nederland om door te breken, voordat hij terugkeerde naar AA Gent.

Dit zal niet het geval zijn voor Gianluca Okon (16 jaar), zoon van de legendarische Paul Okon. De Australische international speelde voor Club Brugge van 1991 tot 1996, waar hij 80 wedstrijden speelde voor de Blauw & Zwart en in 1995 zelfs de Gouden Schoen won.

More of Gianluca to come. 😍✨



Okon tekent bij tot 2027! 👏✍️ #ClubNXT — Club NXT (@ClubNxt) April 8, 2025

Zijn zoon Gianluca speelt momenteel bij de U18 van Club Brugge, maar deze contractverlenging opent de deur naar speeltijd bij Club NXT in de Challenger Pro League. Okon is dit seizoen al opgenomen in de U23-selectie, maar heeft nog geen debuut gemaakt.

Op naar Club NXT?

Net als zijn vader is Gianluca Okon een verdedigende middenvelder en vertegenwoordigt hij Australië internationaal op U17-niveau. Zijn oudere broer Paul Okon (20 jaar) begon ook zijn opleiding bij Brugge, maar speelt momenteel bij Benfica in het B-team.

Op dit moment is Paul Okon senior assistent-trainer van de Australische bondscoach Tony Popovic. Van juli tot december 2022 was hij assistent-trainer van Carl Hoefkens bij Club Brugge.