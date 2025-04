Genk en Club Brugge zullen vooral voor deze man moeten opletten: "Die kerel is niet normaal, het is fantastisch"

Union won afgelopen weekend van Gent in een wedstrijd die vooral éénrichting was. Een overwinning die gedeeltelijk te danken was aan Anan Khalaili, die steeds meer indruk maakt bij Union.

Deze Champions Play-Offs zijn duidelijk op twee snelheden en Union Saint-Gilloise heeft dit zaterdag opnieuw aangetoond door rustig te gaan winnen bij KAA Gent aan de start van de tweede speeldag (0-3). Dit mede dankzij de geweldige prestatie van Anan Khalaili, die twee beslissende passes gaf bij de eerste twee doelpunten van de Brusselaars. De Israëliër werd uiteraard genoemd in het team van de week. "Ik denk niet dat deze kerel normaal is. Zijn behendigheid, zijn voetbalkwaliteiten, zijn loopvermogen... hij is echt een ongeziene speler", verklaarde Wesley Sonck op de set van Extra-Time. "Zijn prestatie tegen Gent was echt fantastisch." Anan Khalaili, de X-factor van Union in de Champions Play-Offs? Aan het begin van het seizoen had de international moeilijke momenten en voldeed hij niet direct volledig aan de verwachtingen. Anan Khalaili is echter alleen maar sterker geworden, om bij het begin van de Champions Play-Offs bijna op zijn beste niveau te komen. "Castro-Montes was terug na een blessure, maar hij zal moeten wachten om zijn basisplaats terug te krijgen", denkt commentator Peter Vandenbempt. Anan Khalaili, de sleutelspeler van de Champions Play-Offs op slechts 20 jaar oud?