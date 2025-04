Tolu topschutter, maar vooral iets heel opvallend rond Club Brugge ... en dat is al meer dan tien jaar het geval

Nog acht speeldagen en we weten wie de nieuwe kampioen is in de Jupiler Pro League. Dan weten we ook wie nog mag strijden om Europees voetbal, wie degradeert en wie topschutter wordt. Over dat laatste valt ook wel wat te zeggen.

Op dit moment is Tolu Arokodare op weg naar de topschutterstitel. Hij scoorde dit seizoen al 18 keer. Bertaccini en Dolberg vervolledigen het podium met respectievelijk 16 en 14 doelpunten. Union, Antwerp, Anderlecht en Genk in top-10 Nog in de top-10 vinden we Promise David, Raman, Ivanovic, Janssen, Heymans, Chery en Denkey. Twee keer Antwerp, twee keer Union, een keer Anderlecht en een keer Genk dus onder meer. Maar - andermaal - niemand van Club Brugge in de top-10. Tzolis scoorde wel al tien keer net als Denkey, maar speelde meer wedstrijden. "Dat is toch opvallend?", opende Filip Joos de debatten in Extra Time daarover. Zes keer kampioen Bacca was in 2013 alweer de laatste topschutter voor Club Brugge. "En wat het nog gekker maakt: sinds 2014 hadden ze maar één keer een man in de top-3 van de topschutters." Toch pakten ze in die elf jaar ook ... zes keer de titel. "Om kampioen te spelen is de beste keeper belangrijker dan de beste spits", aldus Frank Boeckx lachend. Het blijft een opvallend gegeven. Het gevaar komt bij Club Brugge ook dit seizoen duidelijk van overal.





