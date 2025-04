🎥 OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Beerschot en Antwerp hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de haak

Joren Dom heeft via Instagram aangekondigd dat hij na dit seizoen stopt met voetballen. De 35-jarige Antwerpenaar speelt momenteel voor de RSCA Futures, de beloftenploeg van Anderlecht.

“Mijn verhaal als professioneel voetballer eindigt volgende week. Bedankt voor dit ongelooflijke avontuur. Van de eerste aftrap tot het laatste fluitsignaal. All in. All out. Geen spijt", schrijft Dom op sociale media.

Dom begon zijn carrière in de jeugd van KFC Kontich en KV Mechelen. Hij werd later uitgeleend aan Rupel Boom en speelde daarna voor zowel Antwerp als Beerschot.

In 2020 won Dom het kampioenschap in de tweede klasse met Beerschot. Bij de Ratten speelde hij 148 wedstrijden en scoorde hij 12 doelpunten.

Dit seizoen speelt Dom voor de beloften van Anderlecht, de RSCA Futures, in de Challenger Pro League. Na de winterstop kwam hij nog maar weinig in actie voor paars-wit, wat zijn beslissing om te stoppen vergemakkelijkte.

Als alles goed gaat, speelt Dom zijn laatste wedstrijd volgende week vrijdag tegen SK Beveren. Wat hij na zijn afscheid als profvoetballer gaat doen, is voorlopig nog onbekend.