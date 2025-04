Analist ziet KV Mechelen als grote kanshebber voor Europees voetbal, maar waarschuwt voor veelvoorkomend probleem

KV Mechelen behaalde dit weekend een overtuigende 5-2 overwinning tegen Dender. Deze overwinning zorgde voor opluchting binnen de club.

Volgens Goots is de stress bij Mechelen na de winst tegen Dender aanzienlijk verminderd. Lauberbach, die eerder in het seizoen minder in beeld was, scoorde twee keer in de wedstrijd en lijkt weer terug in topvorm te zijn.

"Lauberbach zal nooit topschutter worden, maar hij kan wel belangrijk zijn voor de ploeg. Die twee goals gaan hem een boost geven. Hij haalt ook een beetje zijn gram tegenover Hasi", zegt Goots in De Gazet van Antwerpen.

Wat betreft de vraag of Malinwa nu favoriet is voor de eindwinst in de Europe Play-offs, blijft Goots voorzichtig. Hij erkent dat de prestaties van de andere teams, zoals Charleroi, een belangrijke rol spelen.

“Ik zou zeker ook Charleroi niet afschrijven na de zege tegen Standard. De ploegen die ervoor gaan, zoals KV Mechelen, maken zeker kans om Europees voetbal te halen."

Vol voor Europees ticket, zelfs voor de Conference League

Zolang KV Mechelen mentaal sterk blijft volgens Goots heeft Malinwa kans om volgend seizoen Europees te spelen. "De stress speelt KV Mechelen vaak parten. Mechelen moet vol voor dat laatste Europese ticket gaan, ook al is het maar voor de beker van de Aldi", besluit Goots.