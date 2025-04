🎥RWDM-baas John Textor haalt keihard uit naar rivaal, die zelfs vroeg om interview offline te halen: "We spelen tegen een klein team"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Amerikaanse zakenman John Textor, eigenaar van onder andere Olympique Lyon, RWDM en Botafogo, heeft opnieuw hard uitgehaald naar Paris Saint-Germain. In een interview met sportzender DAZN noemde hij PSG ironisch "een klein team uit Parijs", wat niet onopgemerkt bleef.

Het interview werd opgenomen in het kantoor van zijn bedrijf Eagle Football in Florida. Terwijl hij praatte, wisselde hij regelmatig van shirt. Zo droeg hij eerst een shirt van RWDM en daarna van Botafogo.

Hij sprak onder meer over het WK voor Clubs deze zomer, waar Botafogo aan meedoet. “We spelen tegen een groot historisch Atletico-team, ik kijk er echt naar uit, en ook de Seattle Sounders… en tegen een klein team uit Parijs", zei hij droogjes.

John Textor postou o vídeo que cita o PSG e diz que, pelo visto, o Sheik mandou apagar a entrevista com o norte-americano na DAZN.



“Inacreditável! Aparentemente a censura está viva e bem no futebol francês!” pic.twitter.com/gyqlhQo9Ce — Informa Fogo (@informafogo) April 7, 2025

Die laatste uitspraak was natuurlijk gericht op PSG. De Franse topclub was daar duidelijk niet blij mee. Volgens Textor vroeg PSG aan zender DAZN om het interview offline te halen. Dat schoot bij hem in het verkeerde keelgat.

Op Instagram schreef Textor dat hij het belachelijk vindt. “Ongelooflijk! Blijkbaar is censuur springlevend in het Franse voetbal."

Langdurige vete met PSG

De ruzie tussen Textor en PSG is al langer aan de gang. Ze kregen eerder al hevige discussies over de tv-rechten in de Franse competitie. Tijdens een vergadering noemde Textor de PSG-baas Nasser al-Khelaïfi een 'tiran', terwijl die hem 'een cowboy' noemde.