Supporters Zulte Waregem verbazen opnieuw voor mogelijk beslissend duel in Lokeren

De titelstrijd in de Challenger Pro League is razendspannend. Op de voorlaatste speeldag is nog niet zeker welke twee teams zullen promoveren en wie kampioen zal worden. In Waregem stijgt de spanning alvast.

RWDM is zo leider met 57 punten, gevolgd door Zulte Waregem en La Louvière met 56 punten. De Wolven hebben bovendien een wedstrijd meer gespeeld.

Allesbeslissende slotspeeldag?

Als RWDM in eigen huis wint van Lommel, dan is het zeker van promotie. Op basis van gewonnen wedstrijden telt hetzelfde voor Zulte Waregem als het kan winnen bij ploeg in vorm Lokeren-Temse. De Waaslanders zijn nog volop aan het strijden voor een plekje in de play-offs.

La Louvière speelt volgend weekend niet en moet hopen op puntenverlies van de concurrent(en). Dan kan het nog spoken op de slotspeeldag. Zulte Waregem ontvangt dan RWDM voor een vol huis, La Louvière speelt in Lommel.

Tickets als zoete broodjes de deur uit

Bij Essevee is de spanning te snijden. Nadat eerder de wedstrijd tegen RWDM in een mum van tijd werd uitverkocht, is er nu ook groot nieuws over de match in Lokeren.

Voor de match tegen Lokeren-Temse op Daknam is het uitvak - goed voor 1136 supporters - ook al helemaal uitverkocht. De thuisploeg is nog in volle strijd voor een ticket voor de play-offs en zal zich dus ook laten gelden.