Hyperspanning om promotie richting Jupiler Pro League na dol weekend: wat zijn de scenario's?

De spanning is helemaal te snijden in de Challenger Pro League. Met nog twee speeldagen te gaan is er eigenlijk nog niets beslist. Krijgen we een allesbeslissende laatste speeldag, of kunnen RWDM en Zulte Waregem extra stress vermijden?

RWDM kon zich dit weekend verzekeren van de promotie richting de Jupiler Pro League, maar de Brusselaars raakten niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Patro Eisden Maasmechelen. En zo kon Zulte Waregem een geweldige zaak doen. Wie zal het halen? Essevee kwam echter ook niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen het Seraing van gewezen speler en coach Mbaye Leye. La Louvière won wél dit weekend, met 2-1 van Francs Borains. RWDM is zo leider met 57 punten, gevolgd door Zulte Waregem en La Louvière met 56 punten. De Wolven hebben bovendien een wedstrijd meer gespeeld. Allesbeslissende slotspeeldag? Als RWDM in eigen huis wint van Lommel, dan is het zeker van promotie. Op basis van gewonnen wedstrijden telt hetzelfde voor Zulte Waregem als het kan winnen bij ploeg in vorm Lokeren-Temse. De Waaslanders zijn nog volop aan het strijden voor een plekje in de play-offs. La Louvière speelt volgend weekend niet en moet hopen op puntenverlies van de concurrent(en). Dan kan het nog spoken op de slotspeeldag. Zulte Waregem ontvangt dan RWDM voor een vol huis, La Louvière speelt in Lommel.

