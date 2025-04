De vreemde redenering van Besnik Hasi, dezelfde als die van David Hubert: Anderlecht heeft er de spelers niet voor

Besnik Hasi gebruikt tegenwoordig zijn vleugelaanvallers als wingbacks. Dat liep tegen Genk faliekant af, maar de kans is groot dat het de komende weken nog meer zal gebeuren.

Zoals iedereen weet zijn Killian Sardella en Moussa N'Diaye nog een tijdje out. Het zijn ook de enige twee spelers die in het systeem van Besnik Hasi passen. Waarom? Omdat ze offensief de achterlijn kunnen halen.

Ali Maamar heeft dat ook wel in zich, maar men mag niet vergeten dat hij zondag nog maar zijn zesde competitiematch voor de A-ploeg speelde. Hij heeft er ook wel al drie in de Europa League en eentje in de Croky Cup achter zijn gordel steken, maar hij ontbreekt nog duidelijk ervaring om offensief het verschil mee te maken.

Wingers weten defensief niet wat doen

En dat is wat Hasi verwacht van zijn vleugelbacks: ze moeten overlappen met de wingers. Zoals Daam Foulon bij KV Mechelen deed. En dat brengt ons bij Ludwig Augustinsson, die ineens ook niet meer in het verhaal voorkomt. De 30-jarige linksachter voldoet niet aan de eisen van Hasi.

Net als Thomas Foket aan de overkant. Hasi wil jongens die 90 minuten kunnen lopen en dus deed hij een greep in zijn vleugelaanvallers om het op te lossen. Nilson Angulo moest tegen Genk de flank afdraven. De Ecuadoraan heeft dat loopvermogen wel, maar niet de defensieve kwaliteiten om jongens als Adedeji-Sternberg af te stoppen.

Bij de 0-1 stond hij wat verdwaasd te kijken waar hij nu eigenlijk moest lopen. Zijn rechtstreekse tegenstander kon vrij afleggen op de inlopende Kayembe. Bij de 1-2 was het dan weer zijn vervanger, Samuel Edozie, die onoordeelkundig centraal terugkopte, waardoor El Ouahdi kon aanleggen. De backs van Genk scoorden, die van Anderlecht gingen in de fout.

Centraal trio heeft te weinig voetballend vermogen

Als je al dit bij elkaar optelt, is het dan niet de weerkerende vraag van dit seizoen die gesteld moet worden? Heeft Anderlecht wel de spelers om een 3-4-3 te spelen? Het antwoord is voor ons 'nee'. Het opbouwend gedeelte in de driemansverdediging is daarvoor ook te weinig. Hey, Simic en Adryelson hebben te weinig voetballend vermogen.

Hasi zou volgens ons beter een extra middenvelder kunnen gebruiken en twee echte backs met Augustinsson en Maamar zetten zodanig dat er aansluiting is bij Dolberg. Maar het lijkt er niet op dat hij nog van gedachten gaat veranderen.