Rode Duivel én Noa Lang krijgen ervan langs: "Verkoop ze, in geschenkverpakking!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het seizoen van Johan Bakayoko bij PSV Eindhoven is voorlopig wisselvallig te noemen. Rudi Garcia nam hem ook niet op in zijn eerste selectie bij de Rode Duivels. En Aad de Mos is van mening dat een vertrek beter zou zijn voor hem.

“Je moet eens kijken waar al die blessures vandaan komen. Is dat gebrek aan vakantie, het aan- en verkoopbeleid, de manier van trainen…?”, was Aad De Mos ook vorige week al kritisch tegen Het Eindhovens Dagblad. Verkopen? De manier waarop PSV met Bakayoko omgaat? Dat snapt hij niet. "Het is een groot talent wat ze in de vuilnisbak hebben gegooid. Je moet hem de kans geven." PSV heeft afgelopen weekend dan weer met 1-3 gewonnen van Groningen. Johan Bakayoko droeg zijn steentje bij door het derde doelpunt te scoren. Toch heeft De Mos in zijn column van deze week een zeer duidelijk oordeel klaar over/voor de Rode Duivel. Cadeauverpakking "Hem en Noa Lang, verkoop ze, beiden in een cadeauverpakking. Je moet proberen om een grote som voor hen te krijgen op basis van hun prestaties van het afgelopen seizoen." "Als er Italiaanse, Franse of Engelse clubs komen, moet PSV dat accepteren", wil De Mos er geen doekjes rond winden. De marktwaarde van Bakayoko kelderde de voorbije maanden wel van 45 miljoen euro vorig jaar naar 35 miljoen euro op dit moment.