Kevin De Bruyne straks ploegmaat van Lionel Messi? Het is brandend actueel, maar daar zal hij wel héél fors voor moeten inleveren

Zoals we gisteren al schreven, is Inter Miami - de club van David Beckham waar ook Lionel Messi speelt - heel geïnteresseerd om Kevin De Bruyne binnen te halen. Maar KDB zal wel héél fors moeten inleveren om aan de zijde van het Argentijns fenomeen te kunnen spelen.

De geruchten over een transfer van Kevin De Bruyne naar Inter Miami, de club van David Beckham, worden steeds concreter. Volgens The Athletic staat de Rode Duivel op de ‘discovery list’ van de Amerikaanse club, wat hen exclusieve onderhandelingsrechten geeft. Maar of hij ook effectief naar de MLS trekt, is nog zeer de vraag.

De MLS werkt met een systeem waarbij elk team slechts drie 'designated players' mag hebben die buiten het salarisplafond vallen. Inter Miami heeft die plekken momenteel ingevuld met Lionel Messi, Jordi Alba en Sergio Busquets. Voor De Bruyne is er dus voorlopig geen plaats in dat statuut.

Dat betekent dat De Bruyne, als hij deze zomer zou tekenen, moet starten met een ‘gewoon’ contract. En dat houdt een stevige loonsverlaging in: in plaats van de 25 miljoen euro die hij bij Manchester City verdient, zou hij slechts 795.000 euro per jaar opstrijken. Dat is 33 keer minder dan zijn huidige loon.

Het scenario doet denken aan Zlatan Ibrahimovic, die in 2018 ook onder een gewoon contract begon bij LA Galaxy en pas later als ‘designated player’ werd geregistreerd. Voor De Bruyne zou dat een gelijkaardig pad kunnen worden, als Inter Miami later ruimte vrijmaakt.

Inter Miami hoopt dat tegen 2025 minstens één van de huidige sterren vertrekt, zodat De Bruyne alsnog een topsalaris kan krijgen. Maar of de 33-jarige middenvelder bereid is om in afwachting daarvan zoveel in te leveren, is voorlopig onduidelijk.

De sportieve aantrekkingskracht is er nochtans wel: samen op het veld staan met Lionel Messi spreekt tot de verbeelding. Maar zolang het financiële plaatje niet klopt, blijft het voorlopig bij dromen.