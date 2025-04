Club Brugge heeft héél veel werk deze zomer: veel vertrekkers, veel onzekerheden... veel transfers

Club Brugge lijkt zich op te maken voor een erg drukke zomer. Een rist spelers kan vertrekken of staat op de wip, waardoor blauw-zwart mogelijk voor een stevige herschikking van de kern staat. De transferzomer belooft intens te worden in Westkapelle.

Eerst is er het lot van Hugo Vetlesen en Michal Skoras. Beide spelers konden tot dusver niet overtuigen en dreigen na dit seizoen uit de plannen te vallen als ze hun niveau niet snel opkrikken. Hun toekomst bij de landskampioen oogt onzeker.

Daarnaast zijn er heel wat spelers die hun laatste contractjaar ingaan. Bij Club rijst de vraag: verlengen of deze zomer nog verkopen? Namen als Ferran Jutgla, Jorne Spileers, Bjorn Meijer, Casper Nielsen en Romeo Vermant staan op die lijst, weet Het Nieuwsblad.

Jutgla geniet interesse uit Spanje, Spileers en Nielsen willen meer speeltijd en Meijer revalideert al maandenlang. Vermant toonde zich als invaller, maar het is nog maar de vraag welke ambities hij koestert.

Ook derde doelman Dani van den Heuvel zou deze zomer vertrekken. Hij heeft nog maar één jaar contract en lijkt geen uitzicht te hebben op speelminuten. Als al deze spelers effectief vertrekken, krijgt Club Brugge een hele waslijst aan vacatures in zijn kern.

Toch is men in Brugge niet onvoorbereid. De club rekent erop dat bij eventuele uitgaande transfers de kassa zal rinkelen. Bovendien zou de kern versterkt worden op basis van een doordacht plan. De as Mignolet-Mechele-Vanaken blijft naar verwachting behouden, wat zorgt voor stabiliteit.

Ook jonge talenten als Seys, Sabbe en Talbi lijken nog minstens een seizoen aan boord te blijven, al kunnen zij wél op buitenlandse interesse rekenen. Club Brugge staat dus voor enkele belangrijke maanden, waarin het sportieve en financiële evenwicht opnieuw moet worden gevonden.