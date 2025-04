Club Brugge-coach Nicky Hayen windt er geen doekjes om: "Op dat moment word je daar ambetant van"

Club Brugge maakte het zichzelf zondag nog heel moeilijk tegen Antwerp. Blauw-zwart won met 2-3, al had het heel anders kunnen lopen.

Club Brugge begon geweldig aan zijn play-offs en pakte 6 op 6. Tegen Anderlecht verliep alles vlot, wat tegen Antwerp toch een ander verhaal was. Na de pauze ging het nog bijna mis, en dat terwijl blauw-zwart met een 0-3 voorsprong de rust in ging.

"Tijdens de rust hebben we gezegd dat hetzelfde spel moest gebracht worden", zei coach Nicky Hayen. "Dat we gewoon moesten blijven doorduwen, op zoek naar die vierde treffer zonder alles open te gaan gooien. Die kans kregen we met Tzolis."

Maar nadien ging het toch nog mis. Vincent Janssen zorgde voor de 1-3 terwijl Balikwisha er nadien nog 2-3 van maakte. Antwerp kwam zelfs nog dicht bij de gelijkmaker.

"Na die aansluitingstreffer was het nog een kwartier overleven. Op dat moment word je daar ambetant van, want de 3-3 hing meer in de lucht dan de 2-4, wat op dat moment eigenlijk nooit zou mogen gebeuren", ging Hayen verder.

Maar Hayen wil toch grotendeels de positieve zaken onthouden. "Als coach moet je ook blij zijn dat de spelers zich nog voor elke bal hebben gegooid. Uiteindelijk is het belangrijkste wat er op het scorebord staat: 2-3. Dat zijn drie punten en dat moet je ook meenemen."