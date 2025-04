Felice Mazzu onder vuur! Gaat STVV voor schokeffect nadat coach geen goede beurt maakte de laatste maanden?

STVV ging afgelopen weekend kansloos de boot in tegen KV Kortrijk en de degradatiezorgen zijn daardoor nog een pak groter geworden. Kortrijk naderde, Cercle liep verder uit voor de enige plek die recht geeft op een rechtstreeks verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

STVV beleeft een bijzonder woelige periode. De 0-3-thuisnederlaag tegen KV Kortrijk heeft de club in een crisis gestort, net op het moment dat de play-downs hun beslissende fase ingaan. In de eerste helft liep het al snel mis voor de thuisploeg, die na 27 minuten tegen een 0-3-achterstand aankeek. Die klap kwamen de Kanaries niet meer te boven.

Transfers deden meer kwaad dan goed

De prestatie was symptomatisch voor de voorbije weken. STVV slaagt er niet in regelmaat in zijn prestaties te leggen en lijkt het noorden kwijt. De defensieve kwetsbaarheid, het gebrek aan initiatief en de gelatenheid op het veld vallen steeds meer op. Ook de lichaamstaal van coach Felice Mazzu roept vragen op over de controle die hij nog heeft over zijn groep.

Tijdens de wintermercato werden enkele versterkingen - waaronder Lapoussin en Lamkel Zé - binnengehaald, maar die bleken hun rol niet waar te maken. Integendeel, de keuzes die gemaakt werden hebben voor interne onrust gezorgd. De selectie mist duidelijk samenhang en het vertrouwen binnen de groep lijkt ver te zoeken.

Onrust in kleedkamer door... onder andere Lamkel Zé

Tactisch wringt het ook. In de partij tegen Kortrijk stond het middenveld vaak in de minderheid, en er was weinig flexibiliteit op de bank om iets te veranderen. Dat voor de play-offs Didier Lamkel Zé telkens in de ploeg stond, ook al was hij amper nog van waarde, heeft ervoor gezorgd dat de kleedkamer niet meer aan elkaar hangt. De balans in het elftal is zoek, en het lijkt twijfelachtig of daar nog snel verandering in komt.

De ploeg is sinds de jaarwisseling serieus achteruitgegaan, wat alarmerend is in een degradatiestrijd. De intensiteit waarmee gespeeld wordt, is ondermaats. STVV staat te vaak met een houding op het veld die niet past bij een ploeg in overlevingsmodus.

Toch is de situatie nog niet hopeloos. Met twee duels tegen Cercle Brugge op komst, kan STVV zich opnieuw in een gunstige positie knokken. Daarvoor moet er wel iets fundamenteel veranderen. Mazzu moet uitmaken wie er nog bereid is om alles te geven voor het behoud.

Trainerswissel?

De vraag rijst of een trainerswissel nu nog zin heeft. Met nog vier wedstrijden te gaan is het risico groot. Bovendien is het maar de vraag of een andere coach zich aan deze situatie wil wagen. Toch lijkt het duidelijk dat deze spelersgroep een prikkel nodig heeft, iets wat ze momenteel duidelijk missen.

Ook op individueel vlak groeit de frustratie. Bruno Godeau kreeg zondag na de 0-3 al vroeg de woede van het eigen publiek over zich. De kapitein werd in de 32ste minuut naar de kant gehaald, nadat hij bij de 0-2 onvoldoende ingreep. Hij reageerde nadien via sociale media met een oproep tot steun en respect.

Met nog vier speeldagen te gaan is het nu aan de clubleiding om knopen door te hakken. Of dat nu een trainerswissel betekent, of scherpe keuzes binnen de spelersgroep, zal de komende dagen blijken. Eén ding is zeker: zonder verandering komt het behoud van STVV ernstig in gevaar.