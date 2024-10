Arnar Vidarsson klapt uit de biecht en zegt waar KAA Gent versterking zal zoeken

KAA Gent pakte afgelopen donderdag zijn eerste punten in de League Phase van de Conference League. Daardoor doen ze ook op dat front zeker nog mee voor de knikkers en kan ook een Europese lente zeker nog.

In de competitie staat KAA Gent voor de komst van KRC Genk op een derde plaats na elf speeldagen. Als ze zouden winnen van de Limburgers, dan komen ze zelfs tot op vier punten van de leidersplaats. Zeker niet verkeerd.

Het harde werk van Vidarsson

Toch willen ze bij de Buffalo's nog stappen blijven zetten, zoals ze de voorbije maanden al deden. Wouter Vrancken gaf al aan dat zijn team stappen aan het zetten is, al gaat het niet altijd even snel of met even grote stappen als ze zouden willen.

En dus is er misschien toch nog wel wat versterking nodig hier of daar om de groep nog wat sterker te maken, om ook de komende maanden (en jaren) aanspraak te maken op de Europese plaatsen - en wie weet meer?

Verdedigende middenvelder gezocht

Arnar Vidarsson krijgt de nodige lof voor het vele werk dat hij steekt in al zijn jobs, zo ook zijn werk bij Kortrijk: "Ik doe gewoon mijn werk", aldus de IJslandse technisch directeur.

"In de volgende mercato’s gaan we proberen de balans te krijgen in de brede kern. We moeten versterkingen zoeken die haalbaar en betaalbaar zijn. Op welke positie(s)? We hebben bijvoorbeeld een breker nodig op het middenveld, een echte nummer zes die nuttig kan zijn in bepaalde wedstrijden."