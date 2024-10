David Hubert windt er geen doekjes om na 90 minuten gedomineerd te zijn: "Het was gevleid"

David Hubert ga je geen analyses horen geven die nergens op slaan. Als het slecht is, zegt hij het ook. De reactie van Nicky Hayen na zijn uitleg vatte het ook samen: "Ik ben het volledig eens met de analyse die David net gegeven heeft." En dat het slecht was bij Anderlecht, viel niet te ontkennen.

Hubert begon met het overduidelijke onder woorden te brengen. "Proficiat aan Club. Dit was een meer dan verdiende overwinning", aldus Hubert, alvorens de fouten van zijn eigen ploeg aan te duiden. "De insteek was om direct goed te beginnen, want we weten hoe het hier kan spoken in het begin van de match."

"De eerste drie-vier minuten was dat ook het geval, maar dan mag je ze door eigen toedoen niet in de match laten komen", zei Hubert over de slechte pass van Stroeykens en de mislukte controle van Simic. "In de opbouw zo'n geschenk weggeven... We maakten daar niet de juiste keuzes en zagen er zwaar in het bewegen uit."

"Dat draag je de rest van de wedstrijd mee. Zonder enorme druk te ervaren, zagen we eruit alsof er enorm veel druk was. Dat doen we onszelf aan door telkens de voorspelbare keuzes te maken: door het centrum spelen, de bal niet van links naar rechts laten bewegen en te weinig loopacties in de diepte maken. Die 1-0 bij de rust was gevleid."

Als er een appel uit de kast valt, moet je die oprapen en opeten

Maar met die stand ben je nog altijd niet uitgeteld. Hubert paste aan in de tweede helft en dat was 'ietsje' beter. "Zonder fantastisch te zijn, was het toch beter dan de eerste helft. Maar dan is er weer dat makkelijk balverlies en zo geven we weer veel kansen weg. Die 2-0 was weer verdiend. Maar dan probeer je toch tot het einde mee te gaan."

En ei zo na viel er nog een appel uit de kast. "Maar dan moet je die wel oprapen en opeten. Laat me duidelijk zijn: het zou absoluut niet verdiend geweest zijn, maar in voetbal gebeuren er soms rare dingen en dan moet je die ook grijpen", verwees hij naar de kans voor Zanka in de laatste minuut.

Anderlecht pakt zo 7 op 24 in de competitie. Een zware buis. En ook de sleutelspelers zoals Dendoncker en Dolberg gaven niet thuis. "Ik ga niet op namen ingaan, maar ik had vandaag van iedereen meer verwacht. Te veel spelers acteerden onder hun niveau. Tegen Club moet iedereen top zijn, je kan er geen twee-drie onder niveau hebben."