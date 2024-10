Belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor de wedstrijd tegen Anderlecht, maar nog steeds geen Hugo Siquet

Club Brugge heeft zijn selectie voor de topper van morgen tegen Anderlecht onthuld. Gustaf Nilsson staat er ook in.

De afgelopen weken werd Gustaf Nilsson tegengehouden door een blessure aan de achillespees. Hierdoor miste hij de laatste twee competitiewedstrijden en ook de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan.

"Reizen vergt veel tijd en energie, wat zijn herstel niet bevordert. Hier in Brugge hebben we alle benodigde faciliteiten om zijn revalidatiewerk voort te zetten", legde Nicky Hayen uit, in de hoop hem terug te krijgen voor de clash tegen Anderlecht.

Dit zal inderdaad het geval zijn: de Zweed maakt deel uit van de selectie voor de topper van morgen. Het is nog niet duidelijk of hij al klaar is om als basisspeler te starten. Na zijn afwezigheid tegen Westerlo is ook Andreas Skov Olsen terug .

De terugkeer van Nilsson zou Hayen een extra wapen geven in de strijd tegen Anderlecht. Club Brugge heeft in de recente thuiswedstrijden slechts één op de zes punten gepakt tegen AA Gent en Union. Een nieuwe misstap tegen Anderlecht zou ongetwijfeld voor zenuwachtigheid zorgen op Olympia.

Gustaf is terug bij het team. ?



Ontdek hier de volledige selectie! ? #CLUAND — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 26 oktober 2024

In de verdediging bevestigt Jorne Spileers zijn terugkeer in de A-kern. Het tegenovergestelde geldt voor Hugo Siquet, die niet is opgenomen en sinds 1 september niet meer met het eerste team heeft gespeeld. Hij zou weer het Club NXT-team in 1B kunnen vergezellen.