Aanvaller wil zich in de laatste wedstrijden extra bewijzen voor Beerschot en blikt vooruit op volgend seizoen

Vanmiddag speelt Beerschot tegen KV Kortrijk in de Relegation Play-offs. Wie zeker lijkt te zijn van een basisplaats is Rajiv Van la Parra.

"Ik kijk positief terug op de afgelopen maanden", zegt Van la Parra in De Gazet van Antwerpen. "Ik kwam uit een moeilijke periode, zonder club, en nu speel ik weer. Het voelt als een overwinning."

De overgang naar de Belgische competitie was voor Van la Parra niet moeilijk, omdat de Belgische competitie volgens hem veel weg heeft van de Eredivisie. “Ik ben ook blij hoe alles uiteindelijk gelopen is. Ik werd sinds mijn komst goed opgevangen binnen de groep en ik krijg al maanden het vertrouwen van de trainer."

Ondanks de degradatie naar de Challenger Pro League, heeft Van la Parra vertrouwen in de toekomst van Beerschot. "Toen ik hier tekende, twijfelde ik geen moment", zegt hij. "Ik heb er vertrouwen in dat we na volgend seizoen gewoon weer in 1A zullen spelen.”

Hoewel Beerschot al gedegradeerd is, blijft Van la Parra toch nog gemotiveerd. Hij wil zich de komende weken vooral het zelfvertrouwen opkrikken.

“Voor mezelf zijn een paar doelpunten zeker welkom om het zelfvertrouwen wat een boost te kunnen geven. Ook voor de supporters willen we nog vier wedstrijden alles geven, opgeven zit niet in het DNA van dit Beerschot", besluit de aanvaller.