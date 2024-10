Ruud Vormer ziet wat er ontbreekt bij Club Brugge om een echte machine te worden zoals in zijn tijd

Ruud Vormer, oud-speler van Club Brugge, kijkt met een kritisch oog naar zijn ex-club in de aanloop naar de topper tegen Anderlecht. Volgens Vormer is de huidige ploeg nog niet op hetzelfde niveau als het team waarin hij speelde.

Hij ziet een duidelijke kloof in zowel de kwaliteit als in de leiderschapsrol die toen prominent aanwezig was. “Ik denk niet dat we minder waren. Toen met Timmy (Simons, red.) en zo”, zegt hij in HLN. Volgens hem was de ploeg destijds stabieler en sterker door de aanwezigheid van meerdere uitgesproken persoonlijkheden. “Er waren er veel meer die hun mond opendeden. Vandaag mis ik dat toch. Zie ik weinig jongens die dat hebben.”

Het gebrek aan leiderschap bij Club Brugge is een punt van zorg dat al langer speelt, en Vormer denkt dat het niet eenvoudig is om dat probleem op te lossen. Hij benadrukt dat het iets is dat spelers zelf moeten willen en kunnen opnemen.

“Je moet dat ook wat naar je toetrekken. Eerst presteren om in die positie te komen. En het moet natuurlijk ook een beetje in je zitten", legt Vormer uit. Voor hem is leiderschap een kwaliteit die niet vanzelf komt en die je alleen kan verdienen door jezelf te bewijzen op het veld.

Ik denk dat er meer in Vetlesen zit dan hij nu laat zien

Toch ziet hij ook hoopvolle momenten. Vormer benadrukt dat Club Brugge in Europa kan verrassen, zoals in de recente wedstrijd tegen Dortmund. “Dortmund was een topwedstrijd. Héél goed. Alleen moet die Vetlesen de bal binnenschieten. Als ze zo spelen zoals in de Champions League, dan pak je hier iedereen. Ook Anderlecht.”

Een belangrijk pijnpunt blijft volgens Vormer het middenveld, waar zijn rol als verbindingsspeler nog altijd niet volledig vervangen is. “Klopt. Al denk ik dat er meer in Vetlesen zit dan dat hij nu laat zien.”

Hij heeft vertrouwen in de Noorse middenvelder, maar vindt dat hij vaker beslissend moet zijn. Ook ziet hij potentie in Jashari, al mist hij de juiste kwaliteiten voor een echte nummer acht. “De ideale acht hebben ze niet en dat is lastig. Maar nogmaals, ze missen vooral jongens die hun bek opendoen. Die er elke week staan.”