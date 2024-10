Mignolet en Hayen niet helemaal tevreden na zege tegen Anderlecht: "Blijft echt een manco"

Club Brugge heeft de topper tegen Anderlecht met 2-1 gewonnen. Dat Club toch nog in de problemen kwam in het slot, heeft het vooral aan zichzelf te danken.

Na tien minuten profiteerde Club Brugge een eerste keer van mistasten bij Anderlecht achteraan. Simic liet zich aftroeven door Tzolis, Vermant scoorde. Talbi verdubbelde een kwartier voor tijd nadat Coosemans een diepe bal slecht had ingeschat.

Toch kon Anderlecht dankzij een kopbal van Simic twee minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer maken. De Cuyper moest een bal van Simic in de slotseconden nog van de lijn halen, Zanka liet de gelijkmaker liggen. Club had dat vooral aan zichzelf te danken.

Kansen afmaken blijft moeilijk voor Club Brugge

Want vooral in de eerste helft had Club opnieuw de kansen laten liggen om de score verder uit te diepen. "We moeten het onszelf makkelijker maken", zei Simon Mignolet achteraf. "We geven weinig weg en creëren zelf veel kansen."

Kansen afmaken blijft bijna elke wedstrijd een item dat terugkomt bij Club Brugge. "Dat is het verhaal van het hele seizoen. We brengen goed voetbal, maar moeten onszelf in een betere positie brengen op het einde van de wedstrijd."

"Het blijft een manco. We zouden een wedstrijd gewoon kunnen uitspelen als we 3-0 voor staan. Maar dat is op dit moment niet gegeven. Het is een punt waar we aan moeten werken", voegde Nicky Hayen er nog aan toe.