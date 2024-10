Het grootste gevaar voor Standard tegen Antwerp? "Ik hoop dat hij zijn niveau zal houden"

Zondagnamiddag verwelkomt Antwerp Standard op de Bosuil. Bij Antwerp rekenen ze op een belangrijke aanvaller.

Standard is uit op wraak tegen Antwerp. Vorig seizoen verloren de 'Rouches nog met 6-0 in het Bosuilstadion. Terwijl de Rouches uit een overwinning komen in de Waalse derby, bleef Antwerp steken op een gelijkspel tegen OHL.

"Vooral in de tweede helft. Dat heeft te maken met de tegenstander, maar ook met hoe we ons in de wedstrijd hebben ontwikkeld. We moeten eenvoudiger spelen als we de bal verliezen, maar vooral in balbezit, andere oplossingen vinden wanneer de tegenstander erg fysiek speelt" verklaarde Jonas De Roeck tijdens een persconferentie.

Het zijn lessen die van toepassing zouden kunnen zijn tegen een tegenstander zoals Standard. "We hebben erover gesproken en samen oplossingen gezocht. Wat goed is aan de groep, is dat deze spelers discussiëren en nadenken. Het is leuk om met hen te werken", aldus de Antwerpse coach.

De dreiging van Ondrejka

Voor het gelijkspel tegen OHL had Antwerp vier opeenvolgende overwinningen behaald. Een reeks waar Jacob Ondrejka niet vreemd aan is, al eerder auteur van een hattrick tegen Sint-Truiden aan het begin van het seizoen, blijft de Zweedse aanvaller drie doelpunten en drie assists noteren in de laatste vijf wedstrijden.

Hij zal dus nauwlettend in de gaten worden gehouden door Standard, hoewel De Roeck tempert: "Ik denk dat het simplistisch is om te zeggen dat ik reken op één persoon. Oké, Jacob heeft zeker zijn rol gespeeld in de afgelopen weken en we zijn zeer tevreden over zijn niveau, maar het is het werk van het hele team zodat deze jongens voorin beslissend kunnen zijn. Ik hoop vooral dat hij zijn niveau zal houden en zelfs tegen Standard kan overtreffen." De 'Rouches' zijn gewaarschuwd.