Er werd al vergaderd door het bestuur van Bayern München: Vincent Kompany kreeg duidelijke boodschap mee achteraf

Bayern München is van slag door de 4-1 nederlaag die ze opliepen in Barcelona. Het management heeft vergaderd om de problemen waarmee het team wordt geconfronteerd te bespreken.

Bij de eerste tegenslagen heeft de leiding van Bayern München snel gereageerd op de kritiek met betrekking tot Vincent Kompany: het team speelt meer dan enthousiast voetbal, het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat de defensieve automatismen de fouten zouden doen afnemen.

Maar de recente resultaten hebben de besluitvormers in Beieren gewaarschuwd: hoewel het spelsysteem van goede kwaliteit blijft, kunnen de defensieve problemen de club duur komen te staan, met name op Europees niveau. Bayern leed momenteel aan twee nederlagen in de Champions League en werd zelfs ingehaald door Dinamo Zagreb, dat met 9-2 werd verslagen bij de openingswedstrijd.

Benfica en PSG binnenkort op het menu

Volgens Bild heeft het Beierse bestuur Kompany aangesproken op zijn verantwoordelijkheden, met de boodschap dat hij deze defensieve problemen zo snel mogelijk moet oplossen. Het idee is niet om hem zijn speelprincipes te laten verloochenen, maar om wat meer balans in het team te brengen.

Met andere woorden, Vincent Kompany wordt niet meteen bedreigd door de guillotine, maar zal wat water bij de wijn moeten doen zodat zijn verdediging minder kwetsbaar is. Het team kan niet langer op zo'n risicovolle manier blijven spelen.

Ondanks het mooie spel staat Bayern München onder druk: na de derde plaats van enkele maanden geleden kan de club zich geen overgangsseizoen meer veroorloven.